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Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:59
2022-12-01T12:08
россия
сша
европа
в мире
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения буквально "выбиваются", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он занимается, надо отдать ему должное, снятием этих преград, но вот за почти, уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция США и Евросоюза крайне медленная. Из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения", - сказал он в ходе брифинга в четверг."В отношении к его усилиям со стороны Запада большого уважения не просматривается. Это тоже манера Запада показывать кто в доме хозяин, за кем надо бегать, кого надо умолять", - подчеркнул Лавров.
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россия, сша, европа, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
Россия, США, Европа, В мире, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
11:59 01.12.2022 (обновлено: 12:08 01.12.2022)
 
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США и ЕС медленно реагируют по вопросу снятия ограничений на экспорт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения буквально "выбиваются", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он занимается, надо отдать ему должное, снятием этих преград, но вот за почти, уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция США и Евросоюза крайне медленная. Из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
"В отношении к его усилиям со стороны Запада большого уважения не просматривается. Это тоже манера Запада показывать кто в доме хозяин, за кем надо бегать, кого надо умолять", - подчеркнул Лавров.
Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
00:39
В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака
 
РоссияСШАЕвропаВ миреСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООН
 
 
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