https://ria.ru/20221201/eksport-1835504845.html
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:59
2022-12-01T11:59
2022-12-01T12:08
россия
сша
европа
в мире
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения буквально "выбиваются", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он занимается, надо отдать ему должное, снятием этих преград, но вот за почти, уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция США и Евросоюза крайне медленная. Из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения", - сказал он в ходе брифинга в четверг."В отношении к его усилиям со стороны Запада большого уважения не просматривается. Это тоже манера Запада показывать кто в доме хозяин, за кем надо бегать, кого надо умолять", - подчеркнул Лавров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, европа, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
Россия, США, Европа, В мире, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
11:59 01.12.2022 (обновлено: 12:08 01.12.2022)
Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США и ЕС медленно реагируют по вопросу снятия ограничений на экспорт