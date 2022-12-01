https://ria.ru/20221201/eksport-1835504845.html

Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров

Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Гутерреш занимается снятием ограничений на экспорт из России, заявил Лавров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:59

2022-12-01T11:59

2022-12-01T12:08

россия

сша

европа

в мире

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и Евросоюз крайне медленно реагируют, исключения буквально "выбиваются", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он занимается, надо отдать ему должное, снятием этих преград, но вот за почти, уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция США и Евросоюза крайне медленная. Из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения", - сказал он в ходе брифинга в четверг."В отношении к его усилиям со стороны Запада большого уважения не просматривается. Это тоже манера Запада показывать кто в доме хозяин, за кем надо бегать, кого надо умолять", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20221201/ammiak-1835434905.html

россия

сша

европа

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Дарья Буймова

россия, сша, европа, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, оон