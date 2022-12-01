https://ria.ru/20221201/dtp-1835451838.html

В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека

В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 01.12.2022

В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека

Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:42

2022-12-01T08:42

2022-12-01T08:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, авария произошла на Варшавском шоссе, дом 170. Столкнулись два транспортных средства, одно из которых - маршрутное такси."По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20221130/postradavshie-1835427708.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва