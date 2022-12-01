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В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 01.12.2022
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В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 01.12.2022
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека
Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:42
2022-12-01T08:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, авария произошла на Варшавском шоссе, дом 170. Столкнулись два транспортных средства, одно из которых - маршрутное такси."По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал представитель пресс-службы.
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Варвара Скокшина
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
08:42 01.12.2022
 
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека

МВД: в ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, авария произошла на Варшавском шоссе, дом 170. Столкнулись два транспортных средства, одно из которых - маршрутное такси.
"По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал представитель пресс-службы.
Палата реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 22:58
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Астрахани
 
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