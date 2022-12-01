https://ria.ru/20221201/dtp-1835451838.html
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 01.12.2022
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека
Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:42
2022-12-01T08:42
2022-12-01T08:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам собеседника агентства, авария произошла на Варшавском шоссе, дом 170. Столкнулись два транспортных средства, одно из которых - маршрутное такси."По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20221130/postradavshie-1835427708.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека
МВД: в ДТП с маршруткой на юго-западе Москвы пострадали три человека
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла на юго-западе Москвы, предварительно, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, авария произошла на Варшавском шоссе, дом 170. Столкнулись два транспортных средства, одно из которых - маршрутное такси.
"По предварительным данным, пострадали три человека", - сказал представитель пресс-службы.