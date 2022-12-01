https://ria.ru/20221201/dron-1835530821.html

Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор

Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор - РИА Новости, 01.12.2022

Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор

Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" квадрокоптер "Добрыня" построен на типовом решении, чтобы ускорить его создание, рассказал в четверг РИА Новости главный... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:51

2022-12-01T12:51

2022-12-01T12:57

безопасность

технологии

егор щербаков

россия

концерн пво "алмаз-антей"

дрон "добрыня"

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" квадрокоптер "Добрыня" построен на типовом решении, чтобы ускорить его создание, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков.Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей."Конкретные модели иностранных БПЛА за основу разработки не брались, но ориентировались на класс БПЛА (спортивные FPV-дроны), что было сделано для ускорения разработки и применения передовых разработок, которые можно серийно производить на предприятии без применения дорогостоящих в подготовке операций (литье, штамповка и тому подобное)", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что типовое решение по применению четырехмоторной схемы было взято из-за того, что для данного типа БПЛА это на текущий момент самая оптимальная схема, что подтверждается практикой: большинство выпускаемых в мире аппаратов этого класса – четырехмоторные.Конструктор подчеркнул, что главное – изделие серийно выпускаются уже сейчас, дрон можно купить, его не нужно перепрошивать для использования в России."Работа "Добрыни" не зависит от капризов иностранных фирм, наши БПЛА не могут быть удаленно заблокированы через прошивку", - сказал специалист.Ранее Щербаков отметил, что отечественные комплектующие составляют существенную долю в дроне "Добрыня". В частности, двигатели, контроллер и ПО дрона – собственной разработки "Алмаз-Антея".

https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html

https://ria.ru/20221201/bespilotniki-1835525848.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, егор щербаков, россия, концерн пво "алмаз-антей", дрон "добрыня"