https://ria.ru/20221201/dron-1835530821.html
Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор
Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор - РИА Новости, 01.12.2022
Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор
Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" квадрокоптер "Добрыня" построен на типовом решении, чтобы ускорить его создание, рассказал в четверг РИА Новости главный... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:51
2022-12-01T12:51
2022-12-01T12:57
безопасность
технологии
егор щербаков
россия
концерн пво "алмаз-антей"
дрон "добрыня"
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" квадрокоптер "Добрыня" построен на типовом решении, чтобы ускорить его создание, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков.Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей."Конкретные модели иностранных БПЛА за основу разработки не брались, но ориентировались на класс БПЛА (спортивные FPV-дроны), что было сделано для ускорения разработки и применения передовых разработок, которые можно серийно производить на предприятии без применения дорогостоящих в подготовке операций (литье, штамповка и тому подобное)", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что типовое решение по применению четырехмоторной схемы было взято из-за того, что для данного типа БПЛА это на текущий момент самая оптимальная схема, что подтверждается практикой: большинство выпускаемых в мире аппаратов этого класса – четырехмоторные.Конструктор подчеркнул, что главное – изделие серийно выпускаются уже сейчас, дрон можно купить, его не нужно перепрошивать для использования в России."Работа "Добрыни" не зависит от капризов иностранных фирм, наши БПЛА не могут быть удаленно заблокированы через прошивку", - сказал специалист.Ранее Щербаков отметил, что отечественные комплектующие составляют существенную долю в дроне "Добрыня". В частности, двигатели, контроллер и ПО дрона – собственной разработки "Алмаз-Антея".
https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html
https://ria.ru/20221201/bespilotniki-1835525848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, егор щербаков, россия, концерн пво "алмаз-антей", дрон "добрыня"
Безопасность, Технологии, Егор Щербаков, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Дрон "Добрыня"
12:51 01.12.2022 (обновлено: 12:57 01.12.2022)
Дрон "Добрыня" построен на типовом решении, рассказал конструктор
Конструктор Щербаков: дрон "Добрыня" построен на типовом решении для ускорения создания
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" квадрокоптер "Добрыня" построен на типовом решении, чтобы ускорить его создание, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков.
Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей.
"Конкретные модели иностранных БПЛА за основу разработки не брались, но ориентировались на класс БПЛА (спортивные FPV-дроны), что было сделано для ускорения разработки и применения передовых разработок, которые можно серийно производить на предприятии без применения дорогостоящих в подготовке операций (литье, штамповка и тому подобное)", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что типовое решение по применению четырехмоторной схемы было взято из-за того, что для данного типа БПЛА это на текущий момент самая оптимальная схема, что подтверждается практикой: большинство выпускаемых в мире аппаратов этого класса – четырехмоторные.
"Так как мы выступаем в роли догоняющих на рынке, то нельзя было не воспользоваться опытом конкурентов. Особенно с учетом срока, в течение которого было запущено серийное производство БПЛА. В том числе поэтому в основу модели лег класс спортивных FPV-устройств, причем не конкретной модели, а именно сплав наработок и концепций, постепенно появлявшихся в нем", - пояснил он.
Конструктор подчеркнул, что главное – изделие серийно выпускаются уже сейчас, дрон можно купить, его не нужно перепрошивать для использования в России
.
"Работа "Добрыни" не зависит от капризов иностранных фирм, наши БПЛА не могут быть удаленно заблокированы через прошивку", - сказал специалист.
Ранее Щербаков отметил, что отечественные комплектующие составляют существенную долю в дроне "Добрыня". В частности, двигатели, контроллер и ПО дрона – собственной разработки "Алмаз-Антея".