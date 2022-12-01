https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html
Конструктор рассказал об отечественных комплектующих в дроне "Добрыня"
Конструктор рассказал об отечественных комплектующих в дроне "Добрыня" - РИА Новости, 01.12.2022
Конструктор рассказал об отечественных комплектующих в дроне "Добрыня"
Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" дрон "Добрыня" имеет существенную долю отечественных комплектующих, в частности у беспилотника отечественный контроллер,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:47
2022-12-01T12:47
2022-12-01T13:30
экономика
егор щербаков
россия
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
дрон "добрыня"
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" дрон "Добрыня" имеет существенную долю отечественных комплектующих, в частности у беспилотника отечественный контроллер, рама, платы и электродвигатели, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода" Егор Щербаков.Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей."Отечественные: кейс, крепежные элементы, провода. Рама, кожух, ложемент, полетный контроллер и ПО к нему – собственной разработки. Печатные платы произведены в России. В первой серии дронов установлены импортные: камера, передатчики видео и телеметрии, контроллер оборотов двигателей, антенны. Двигатели и аккумуляторы ставились как отечественные, так и импортные", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.По его слова, считать долю комплектующих можно по разным критериям, и по критериям "Алмаз-Антея" объем локализации дрона на сегодняшний день составляет 70% и будет увеличиваться.Щербаков подчеркнул, что "Алмаз-Антей" не заявлял о 100-процентном самостоятельном производстве всех деталей.Он также отметил, что беспилотник на данный момент разработан для гражданского рынка."Изделие постоянно модернизируется, в нем увеличивается доля компонентов собственной разработки. Уже на следующем этапе БПЛА получит пульт управления со встроенным экраном собственной разработки. Собственные каналы управления-телеметрии и передачи видео, АЗНВ передатчик для обозначения в воздушном пространстве", - рассказал Щербаков.
https://ria.ru/20221123/oborudovanie-1833532298.html
https://ria.ru/20221201/bespilotniki-1835525848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, егор щербаков, россия, концерн пво "алмаз-антей", безопасность, дрон "добрыня"
Экономика, Егор Щербаков, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Безопасность, Дрон "Добрыня"
12:47 01.12.2022 (обновлено: 13:30 01.12.2022)
Конструктор рассказал об отечественных комплектующих в дроне "Добрыня"
Конструктор Щербаков: дрон "Добрыня" имеет существенную долю отечественных комплектующих
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном "Алмаз-Антей" дрон "Добрыня" имеет существенную долю отечественных комплектующих, в частности у беспилотника отечественный контроллер, рама, платы и электродвигатели, рассказал в четверг РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода" Егор Щербаков.
Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказал критические замечания в отношении "Добрыни". Так, заявлялось, что "Добрыня" собран полностью из иностранных деталей.
"Отечественные: кейс, крепежные элементы, провода. Рама, кожух, ложемент, полетный контроллер и ПО к нему – собственной разработки. Печатные платы произведены в России
. В первой серии дронов установлены импортные: камера, передатчики видео и телеметрии, контроллер оборотов двигателей, антенны. Двигатели и аккумуляторы ставились как отечественные, так и импортные", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его слова, считать долю комплектующих можно по разным критериям, и по критериям "Алмаз-Антея" объем локализации дрона на сегодняшний день составляет 70% и будет увеличиваться.
Щербаков подчеркнул, что "Алмаз-Антей" не заявлял о 100-процентном самостоятельном производстве всех деталей.
"Мы говорим о своей разработке. "Добрыня" - продукт работы наших инженеров, конструкторов. Естественно, есть комплектующие, которые пока что проще купить, чем произвести, однако их доля постоянно уменьшается", - добавил конструктор.
Он также отметил, что беспилотник на данный момент разработан для гражданского рынка.
"Изделие постоянно модернизируется, в нем увеличивается доля компонентов собственной разработки. Уже на следующем этапе БПЛА получит пульт управления со встроенным экраном собственной разработки. Собственные каналы управления-телеметрии и передачи видео, АЗНВ передатчик для обозначения в воздушном пространстве", - рассказал Щербаков.