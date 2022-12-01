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В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/donetsk-1835523211.html
В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад
В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад - РИА Новости, 01.12.2022
В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад
Жилые дома в Донецке, детский сад и гостиничный комплекс Ramada попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по меньшей мере два человека... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:38
2022-12-01T13:16
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
днр
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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Жилые дома в Донецке, детский сад и гостиничный комплекс Ramada попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по меньшей мере два человека пострадали, передает корреспондент РИА Новости.Артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка произошел в четверг примерно в полдень, было выпущено около 10 снарядов.Как сообщает корреспондент агентства, под обстрел попал спальный район по бульвару Шевченко - в зоне поражения оказались жилые дома, детский сад, гостиничный комплекс Ramada. Известно как минимум о двух пострадавших.На месте работают спасательные службы и представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Более детальная информация уточняется.
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РИА Новости
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4.7
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Последствия обстрела в Донецке
Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Градов", под огнем оказался в том числе отель Ramada и детский сад, минимум два человека пострадали. Первые кадры РИА Новости с места событий.
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РИА Новости
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донецк, происшествия, днр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, ДНР
12:38 01.12.2022 (обновлено: 13:16 01.12.2022)
 
В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад

В Донецке под обстрел попали жилые дома, детский сад и гостиничный комплекс

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Жилые дома в Донецке, детский сад и гостиничный комплекс Ramada попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по меньшей мере два человека пострадали, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка произошел в четверг примерно в полдень, было выпущено около 10 снарядов.
Как сообщает корреспондент агентства, под обстрел попал спальный район по бульвару Шевченко - в зоне поражения оказались жилые дома, детский сад, гостиничный комплекс Ramada. Известно как минимум о двух пострадавших.
На месте работают спасательные службы и представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Более детальная информация уточняется.
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДНР
 
 
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