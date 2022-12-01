https://ria.ru/20221201/donetsk-1835523211.html

В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад

В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад - РИА Новости, 01.12.2022

В Донецке под обстрел попали жилые дома и детский сад

Жилые дома в Донецке, детский сад и гостиничный комплекс Ramada попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по меньшей мере два человека... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:38

2022-12-01T12:38

2022-12-01T13:16

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

днр

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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Жилые дома в Донецке, детский сад и гостиничный комплекс Ramada попали под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по меньшей мере два человека пострадали, передает корреспондент РИА Новости.Артиллерийский удар с применением РСЗО по центру Донецка произошел в четверг примерно в полдень, было выпущено около 10 снарядов.Как сообщает корреспондент агентства, под обстрел попал спальный район по бульвару Шевченко - в зоне поражения оказались жилые дома, детский сад, гостиничный комплекс Ramada. Известно как минимум о двух пострадавших.На месте работают спасательные службы и представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Более детальная информация уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/ukraina-1835487641.html

донецк

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Последствия обстрела в Донецке Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Градов", под огнем оказался в том числе отель Ramada и детский сад, минимум два человека пострадали. Первые кадры РИА Новости с места событий. 2022-12-01T12:38 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия, днр