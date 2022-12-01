https://ria.ru/20221201/donetsk-1835502109.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:52

2022-12-01T11:52

2022-12-01T11:55

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины