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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/donetsk-1835502109.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:52
2022-12-01T11:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:52 01.12.2022 (обновлено: 11:55 01.12.2022)
 
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поврежденный многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Пентагон такого не ожидал". Украинской армии указали на серьезную проблему
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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