https://ria.ru/20221201/donetsk-1835502109.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:52
2022-12-01T11:52
2022-12-01T11:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592550_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_646078b133e88b7ec443c151e317f0c0.jpg
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592550_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_73464b94b8d01d002d7c7c27b398bd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:52 01.12.2022 (обновлено: 11:55 01.12.2022)
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центру Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка