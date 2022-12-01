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Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/donbass-1835502823.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска выпустили по Донецку и Каштановому 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:55
2022-12-01T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Каштановому 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.22 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835310023.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
11:55 01.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Каштановому 14 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Каштановому 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.22 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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