https://ria.ru/20221201/donbass-1835502823.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Украинские войска выпустили по Донецку и Каштановому 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:55

2022-12-01T11:55

2022-12-01T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Каштановому 14 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.22 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835310023.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк