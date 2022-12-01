https://ria.ru/20221201/dokumenty-1835665552.html
Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании
Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании - РИА Новости, 01.12.2022
Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании
Президент России Владимир Путин пообещал разрешить вопрос о признании документов об образовании жителей новых российских регионов. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:35
2022-12-01T17:35
2022-12-01T17:35
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
образование - общество
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разрешить вопрос о признании документов об образовании жителей новых российских регионов."Мне кажется, что уже было принято решение о том, что все дипломы, документы об образовании в ЛНР, ДНР, других территориях, вошедших в состав России, признаются у нас... Если их недостаточно, мы поправим это", - сказал он на встрече с молодыми учеными в "Сириусе".При этом глава государства признался, что считал, что принятых решений было достаточно для этого.
https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, образование - общество
Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Образование - Общество
Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании
Путин пообещал решить вопрос с признанием документов об образовании жителей новых регионов