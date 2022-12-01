https://ria.ru/20221201/dokumenty-1835665552.html

Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании

Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании - РИА Новости, 01.12.2022

Жителям новых регионов помогут с признанием документов об образовании

Президент России Владимир Путин пообещал разрешить вопрос о признании документов об образовании жителей новых российских регионов. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:35

2022-12-01T17:35

2022-12-01T17:35

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

образование - общество

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разрешить вопрос о признании документов об образовании жителей новых российских регионов."Мне кажется, что уже было принято решение о том, что все дипломы, документы об образовании в ЛНР, ДНР, других территориях, вошедших в состав России, признаются у нас... Если их недостаточно, мы поправим это", - сказал он на встрече с молодыми учеными в "Сириусе".При этом глава государства признался, что считал, что принятых решений было достаточно для этого.

https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, образование - общество