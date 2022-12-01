Венгрия и Армения договорились о восстановлении дипотношений
Главы МИД Армении и Венгрии Мирзоян и Сийярто договорились о восстановлении дипотношений
Флаг Венгрии. Архивное фото
ЕРЕВАН/БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Главы МИД Армении и Венгрии Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в ходе встречи на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше договорились о восстановлении дипотношений, приостановленных 10 лет назад, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены 31 августа 2012 года. Причиной стал скандал, разгоревшийся между Венгрией, Арменией и Азербайджаном после того, как Будапешт выдал Баку лейтенанта азербайджанской армии Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2004 году в Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна. После возвращения в Азербайджан Сафаров был помилован президентом Ильхамом Алиевым. Эти шаги вызвали резкую реакцию в Ереване.
"Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права", - говорится на сайте МИД.
Отмечается, что правительства двух стран назначат послов-нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. "В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры", - говорится в сообщении.
"Важным связующим звеном между нашими странами является проживающая у нас армянская национальная община, поддержку которой венгерское правительство в последнее время значительно усилило. Восстановление дипломатических отношений открывает путь для торгового, культурного, образовательного и туристического сотрудничества", - написал в соцсетях глава МИД Венгрии Сийярто, разместив фотографии встречи с Мирзояном на полях заседания министров иностранных дел ОБСЕ в польском Лодзе.