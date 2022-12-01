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Венгрия и Армения договорились о восстановлении дипотношений - РИА Новости, 01.12.2022
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Венгрия и Армения договорились о восстановлении дипотношений
Венгрия и Армения договорились о восстановлении дипотношений - РИА Новости, 01.12.2022
Венгрия и Армения договорились о восстановлении дипотношений
Главы МИД Армении и Венгрии Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в ходе встречи на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше договорились о восстановлении... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:54
2022-12-01T20:54
в мире
арарат мирзоян
венгрия
армения
будапешт
ильхам алиев
обсе
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ЕРЕВАН/БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Главы МИД Армении и Венгрии Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в ходе встречи на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше договорились о восстановлении дипотношений, приостановленных 10 лет назад, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены 31 августа 2012 года. Причиной стал скандал, разгоревшийся между Венгрией, Арменией и Азербайджаном после того, как Будапешт выдал Баку лейтенанта азербайджанской армии Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2004 году в Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна. После возвращения в Азербайджан Сафаров был помилован президентом Ильхамом Алиевым. Эти шаги вызвали резкую реакцию в Ереване."Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права", - говорится на сайте МИД.Отмечается, что правительства двух стран назначат послов-нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. "В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры", - говорится в сообщении."Важным связующим звеном между нашими странами является проживающая у нас армянская национальная община, поддержку которой венгерское правительство в последнее время значительно усилило. Восстановление дипломатических отношений открывает путь для торгового, культурного, образовательного и туристического сотрудничества", - написал в соцсетях глава МИД Венгрии Сийярто, разместив фотографии встречи с Мирзояном на полях заседания министров иностранных дел ОБСЕ в польском Лодзе.
https://ria.ru/20221006/posol-1822015324.html
https://ria.ru/20221117/otnosheniya-1832199965.html
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в мире, арарат мирзоян, венгрия, армения, будапешт, ильхам алиев, обсе
В мире, Арарат Мирзоян, Венгрия, Армения, Будапешт, Ильхам Алиев, ОБСЕ
20:54 01.12.2022
 
Венгрия и Армения договорились о восстановлении дипотношений

Главы МИД Армении и Венгрии Мирзоян и Сийярто договорились о восстановлении дипотношений

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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ЕРЕВАН/БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Главы МИД Армении и Венгрии Арарат Мирзоян и Петер Сийярто в ходе встречи на полях совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше договорились о восстановлении дипотношений, приостановленных 10 лет назад, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены 31 августа 2012 года. Причиной стал скандал, разгоревшийся между Венгрией, Арменией и Азербайджаном после того, как Будапешт выдал Баку лейтенанта азербайджанской армии Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2004 году в Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна. После возвращения в Азербайджан Сафаров был помилован президентом Ильхамом Алиевым. Эти шаги вызвали резкую реакцию в Ереване.
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"Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права", - говорится на сайте МИД.
Отмечается, что правительства двух стран назначат послов-нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. "В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры", - говорится в сообщении.
"Важным связующим звеном между нашими странами является проживающая у нас армянская национальная община, поддержку которой венгерское правительство в последнее время значительно усилило. Восстановление дипломатических отношений открывает путь для торгового, культурного, образовательного и туристического сотрудничества", - написал в соцсетях глава МИД Венгрии Сийярто, разместив фотографии встречи с Мирзояном на полях заседания министров иностранных дел ОБСЕ в польском Лодзе.
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