https://ria.ru/20221201/detsad-1835554485.html
В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад
В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад - РИА Новости, 01.12.2022
В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад
Еще один детский сад, второй по счету, поврежден в результате ракетного обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:48
2022-12-01T13:48
2022-12-01T13:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Еще один детский сад, второй по счету, поврежден в результате ракетного обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что при обстреле центра города в четверг поврежден детский сад по бульвару Шевченко, ракета упала во двор, были выбиты все стекла в дошкольном учреждении."По поступившей информации, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка получил повреждения еще один детский сад по ул. 50 лет СССР. Выбито остекление окон", – написал мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка.
https://ria.ru/20221201/obstrel-1835528498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении еще одного детсада при обстреле ВСУ