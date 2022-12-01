https://ria.ru/20221201/detsad-1835554485.html

В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад

В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад - РИА Новости, 01.12.2022

В Донецке при обстреле ВСУ поврежден еще один детсад

Еще один детский сад, второй по счету, поврежден в результате ракетного обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:48

2022-12-01T13:48

2022-12-01T13:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Еще один детский сад, второй по счету, поврежден в результате ракетного обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее Кулемзин сообщал, что при обстреле центра города в четверг поврежден детский сад по бульвару Шевченко, ракета упала во двор, были выбиты все стекла в дошкольном учреждении."По поступившей информации, в результате обстрела Ворошиловского района Донецка получил повреждения еще один детский сад по ул. 50 лет СССР. Выбито остекление окон", – написал мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщило, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ворошиловскому району Донецка.

https://ria.ru/20221201/obstrel-1835528498.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк