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Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО - РИА Новости, 01.12.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20221201/derevya-1835575459.html
Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО
Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО - РИА Новости, 01.12.2022
Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО
Архангельская область по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес" стала лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада, сообщил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:45
2022-12-01T14:45
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
луганская народная республика
фонд президентских грантов
москва
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Архангельская область по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес" стала лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."В Москве подвели итоги Всероссийской акции "Сохраним лес". Лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада стала Архангельская область", - написал Цыбульский.Цель акции 2022 года высадить по всей стране 70 миллионов деревьев оказалась перевыполнена. В этом году акция расширила свою географию: деревья посадили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье."В нашем регионе акция реализуется уже четыре года. За это время на территории области высадили почти пять миллионов новых насаждений, почти два миллиона деревьев – в этом году. Продолжаем работать над сохранением наших лесов в рамках нацпроекта "Экология", - сообщил Цыбульский.Как сообщили в правительстве региона, на церемонии награждения благодарственное письмо организаторов акции вручили министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорю Мураеву."Регион сразу активно подключился к акции "Сохраним лес", с каждым годом наращивая темпы и масштабы ее реализации. В итоге новыми насаждениями в Архангельской области покрыта площадь в 900 гектаров". – отметил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.Организаторами акции "Сохраним лес" выступают АНО "Сад памяти", Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства. Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Всего за четыре года акции высажено более 220 миллионов деревьев.
https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html
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александр цыбульский, архангельская область, луганская народная республика, фонд президентских грантов, москва
Архангельская область, Александр Цыбульский, Архангельская область, Луганская Народная Республика, Фонд президентских грантов, Москва
14:45 01.12.2022
 
Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО

Цыбульский: Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Архангельская область по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес" стала лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
Москве подвели итоги Всероссийской акции "Сохраним лес". Лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада стала Архангельская область", - написал Цыбульский.
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Цель акции 2022 года высадить по всей стране 70 миллионов деревьев оказалась перевыполнена. В этом году акция расширила свою географию: деревья посадили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье.
"В нашем регионе акция реализуется уже четыре года. За это время на территории области высадили почти пять миллионов новых насаждений, почти два миллиона деревьев – в этом году. Продолжаем работать над сохранением наших лесов в рамках нацпроекта "Экология", - сообщил Цыбульский.
Как сообщили в правительстве региона, на церемонии награждения благодарственное письмо организаторов акции вручили министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорю Мураеву.
"Регион сразу активно подключился к акции "Сохраним лес", с каждым годом наращивая темпы и масштабы ее реализации. В итоге новыми насаждениями в Архангельской области покрыта площадь в 900 гектаров". – отметил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Организаторами акции "Сохраним лес" выступают АНО "Сад памяти", Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства. Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Всего за четыре года акции высажено более 220 миллионов деревьев.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьЛуганская Народная РеспубликаФонд президентских грантовМосква
 
 
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