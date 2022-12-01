Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО
Цыбульский: Архангельская область стала лидером по числу высаженных деревьев в СЗФО
© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Архангельская область по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес" стала лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"В Москве подвели итоги Всероссийской акции "Сохраним лес". Лидером по количеству высаженных деревьев среди субъектов Северо-Запада стала Архангельская область", - написал Цыбульский.
Цель акции 2022 года высадить по всей стране 70 миллионов деревьев оказалась перевыполнена. В этом году акция расширила свою географию: деревья посадили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье.
"В нашем регионе акция реализуется уже четыре года. За это время на территории области высадили почти пять миллионов новых насаждений, почти два миллиона деревьев – в этом году. Продолжаем работать над сохранением наших лесов в рамках нацпроекта "Экология", - сообщил Цыбульский.
Как сообщили в правительстве региона, на церемонии награждения благодарственное письмо организаторов акции вручили министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорю Мураеву.
"Регион сразу активно подключился к акции "Сохраним лес", с каждым годом наращивая темпы и масштабы ее реализации. В итоге новыми насаждениями в Архангельской области покрыта площадь в 900 гектаров". – отметил глава ведомства, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Организаторами акции "Сохраним лес" выступают АНО "Сад памяти", Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства. Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Всего за четыре года акции высажено более 220 миллионов деревьев.