https://ria.ru/20221201/deniro-1835550724.html

Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix

Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix - РИА Новости, 01.12.2022

Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix

Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:38

2022-12-01T16:38

2022-12-01T16:39

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter. Детали сюжета пока не разглашаются. Известно, что персонаж Де Ниро — бывший президент. Создатели проекта — шоураннер Эрик Ньюман и Ноа Оппенхайм, глава NBC News. Если "Нулевому дню" дадут зеленый свет и он выйдет в эфир, то шоу станет первым крупным сериалом, в котором у Де Ниро постоянная роль. Актер известен по фильмам "Крестный отец 2", "Таксист", "Бешеный бык" и другим.

https://ria.ru/20221128/bond-1834812582.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роберт де ниро, знаменитости, netflix, the hollywood reporter