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Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix - РИА Новости, 01.12.2022
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:38
2022-12-01T16:38
2022-12-01T16:39
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter. Детали сюжета пока не разглашаются. Известно, что персонаж Де Ниро — бывший президент. Создатели проекта — шоураннер Эрик Ньюман и Ноа Оппенхайм, глава NBC News. Если "Нулевому дню" дадут зеленый свет и он выйдет в эфир, то шоу станет первым крупным сериалом, в котором у Де Ниро постоянная роль. Актер известен по фильмам "Крестный отец 2", "Таксист", "Бешеный бык" и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роберт де ниро, знаменитости, netflix, the hollywood reporter
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роберт Де Ниро, Знаменитости, Netflix, The Hollywood Reporter
16:38 01.12.2022 (обновлено: 16:39 01.12.2022)
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix
Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере Netflix "Zero Day"