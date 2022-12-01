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Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
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Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix - РИА Новости, 01.12.2022
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:38
2022-12-01T16:39
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт де ниро
знаменитости
netflix
the hollywood reporter
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter. Детали сюжета пока не разглашаются. Известно, что персонаж Де Ниро — бывший президент. Создатели проекта — шоураннер Эрик Ньюман и Ноа Оппенхайм, глава NBC News. Если "Нулевому дню" дадут зеленый свет и он выйдет в эфир, то шоу станет первым крупным сериалом, в котором у Де Ниро постоянная роль. Актер известен по фильмам "Крестный отец 2", "Таксист", "Бешеный бык" и другим.
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новости культуры, кино и сериалы, роберт де ниро, знаменитости, netflix, the hollywood reporter
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роберт Де Ниро, Знаменитости, Netflix, The Hollywood Reporter
16:38 01.12.2022 (обновлено: 16:39 01.12.2022)
 
Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix

Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере Netflix "Zero Day"

© AP Photo / Invision/Joel C RyanРоберт Де Ниро
Роберт Де Ниро - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Роберт Де Ниро исполнит главную роль в политическом триллере Netflix "Zero Day" ("Нулевой день"), пишет The Hollywood Reporter.
Детали сюжета пока не разглашаются. Известно, что персонаж Де Ниро — бывший президент.
Создатели проекта — шоураннер Эрик Ньюман и Ноа Оппенхайм, глава NBC News.
Если "Нулевому дню" дадут зеленый свет и он выйдет в эфир, то шоу станет первым крупным сериалом, в котором у Де Ниро постоянная роль.
Актер известен по фильмам "Крестный отец 2", "Таксист", "Бешеный бык" и другим.
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КультураНовости культурыКино и сериалыРоберт Де НироЗнаменитостиNetflixThe Hollywood Reporter
 
 
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