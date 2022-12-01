https://ria.ru/20221201/covid-19-1835484207.html
В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1390 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:10
2022-12-01T11:10
2022-12-01T11:10
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1390 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки -1390, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1040 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1405 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 258 203 случая коронавируса, выздоровели 3 065 259 человек, умерли 47 002 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834457049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1390 случаев COVID-19