https://ria.ru/20221201/covid-19-1835484207.html

В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 204 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1390 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:10

2022-12-01T11:10

2022-12-01T11:10

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1390 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки -1390, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1040 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1405 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 258 203 случая коронавируса, выздоровели 3 065 259 человек, умерли 47 002 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834457049.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19