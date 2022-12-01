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В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola
В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola - РИА Новости, 01.12.2022
В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola
Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:26
2022-12-01T13:26
2022-12-01T13:26
в мире
бухарест
румыния
the coca-cola company
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24."Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (в среду) на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп", - сообщает телеканал.Украшенный снежинками грузовик загорелся во время движения. Пламя охватило прицеп и должно было перекинуться на кабину тягача. Сам прицеп сгорел полностью. На место происшествия прибыли специальные пожарные машины, бригада эвакуаторов и румынской спасательно-аварийной службы SMURD. Специалисты установят причины возгорания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бухарест, румыния, the coca-cola company
В мире, Бухарест, Румыния, The Coca-Cola Company
В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola
В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola