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В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola - РИА Новости, 01.12.2022
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В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola
В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola - РИА Новости, 01.12.2022
В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola
Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:26
2022-12-01T13:26
в мире
бухарест
румыния
the coca-cola company
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24."Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (в среду) на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп", - сообщает телеканал.Украшенный снежинками грузовик загорелся во время движения. Пламя охватило прицеп и должно было перекинуться на кабину тягача. Сам прицеп сгорел полностью. На место происшествия прибыли специальные пожарные машины, бригада эвакуаторов и румынской спасательно-аварийной службы SMURD. Специалисты установят причины возгорания.
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в мире, бухарест, румыния, the coca-cola company
В мире, Бухарест, Румыния, The Coca-Cola Company
13:26 01.12.2022
 
В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola

В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola

© Кадр видео очевидцаЗагоревшийся в Бухаресте рекламный грузовик Coca-Cola
Загоревшийся в Бухаресте рекламный грузовик Coca-Cola
© Кадр видео очевидца
Загоревшийся в Бухаресте рекламный грузовик Coca-Cola
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24.
"Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (в среду) на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп", - сообщает телеканал.
Украшенный снежинками грузовик загорелся во время движения. Пламя охватило прицеп и должно было перекинуться на кабину тягача. Сам прицеп сгорел полностью. На место происшествия прибыли специальные пожарные машины, бригада эвакуаторов и румынской спасательно-аварийной службы SMURD. Специалисты установят причины возгорания.
 
В миреБухарестРумынияThe Coca-Cola Company
 
 
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