https://ria.ru/20221201/coca-cola-1835545528.html

В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola

В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola - РИА Новости, 01.12.2022

В Бухаресте сгорел грузовик из рекламы Coca-Cola

Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:26

2022-12-01T13:26

2022-12-01T13:26

в мире

бухарест

румыния

the coca-cola company

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835542007_0:481:1000:1044_1920x0_80_0_0_8ca25701a2b70f2bf3d3c199fd35232e.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Грузовик компании Coca-Cola, который ассоциируется с рождественской рекламой фирмы, сгорел в Бухаресте, водитель не пострадал, сообщает телеканал Digi 24."Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (в среду) на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп", - сообщает телеканал.Украшенный снежинками грузовик загорелся во время движения. Пламя охватило прицеп и должно было перекинуться на кабину тягача. Сам прицеп сгорел полностью. На место происшествия прибыли специальные пожарные машины, бригада эвакуаторов и румынской спасательно-аварийной службы SMURD. Специалисты установят причины возгорания.

бухарест

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бухарест, румыния, the coca-cola company