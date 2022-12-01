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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 01.12.2022
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Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 01.12.2022
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 6 декабря, заявил спикер парламента Игорь... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:20
2022-12-01T20:25
в мире
игорь гросу
молдавия
украина
наталья гаврилица
жкх
кишинев
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 6 декабря, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 6 декабря. Оппозиция выступила категорически против этой инициативы. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в голосовании и покинули зал заседания в знак протеста. Партия "Шор" в заседании также не участвовала."Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сохранит за собой право принимать экстренные решения без согласования с парламентом. Она отметила, что проблема не только в рисках для безопасности, которые сохраняются до тех пор, пока длится конфликт на Украине, поскольку с каждым днем в страну въезжает все больше украинских граждан. Кроме того, Молдавия столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, поскольку испытывает не только нехватку газа, но и электроэнергии, страна живет в режиме экономии. Кроме того, энергосистема Молдавии в любой момент может отключиться из-за боевых действий на Украине, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, перебоям с мобильной связью и интернетом.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО Молдавская ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья. ГРЭС с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.
https://ria.ru/20221130/energiya-1835215402.html
https://ria.ru/20221124/kishinev-1833875094.html
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в мире, игорь гросу, молдавия, украина, наталья гаврилица, жкх, кишинев
В мире, Игорь Гросу, Молдавия, Украина, Наталья Гаврилица, ЖКХ, Кишинев
20:20 01.12.2022 (обновлено: 20:25 01.12.2022)
 
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса на 60 дней

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 6 декабря, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Власти Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 6 декабря. Оппозиция выступила категорически против этой инициативы. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в голосовании и покинули зал заседания в знак протеста. Партия "Шор" в заседании также не участвовала.
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"Проект решения о продлении режима ЧП на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов", - сказал Гросу на заседании парламента.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям сохранит за собой право принимать экстренные решения без согласования с парламентом. Она отметила, что проблема не только в рисках для безопасности, которые сохраняются до тех пор, пока длится конфликт на Украине, поскольку с каждым днем в страну въезжает все больше украинских граждан. Кроме того, Молдавия столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, поскольку испытывает не только нехватку газа, но и электроэнергии, страна живет в режиме экономии. Кроме того, энергосистема Молдавии в любой момент может отключиться из-за боевых действий на Украине, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, перебоям с мобильной связью и интернетом.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО Молдавская ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья. ГРЭС с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.
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В миреИгорь ГросуМолдавияУкраинаНаталья ГаврилицаЖКХКишинев
 
 
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