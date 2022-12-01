https://ria.ru/20221201/chikago-1835442878.html

В пригороде Чикаго нашли мертвыми пятерых человек

В пригороде Чикаго нашли мертвыми пятерых человек - РИА Новости, 01.12.2022

В пригороде Чикаго нашли мертвыми пятерых человек

Пять человек найдены мертвыми в доме в пригороде американского Чикаго, сообщает полиция. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T04:43

2022-12-01T04:43

2022-12-01T04:54

в мире

чикаго

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Пять человек найдены мертвыми в доме в пригороде американского Чикаго, сообщает полиция.Как отмечает полиция, во вторник в 11.12 по местному времени (19.12 мск) полиция отправилась на проверку состояния "взрослой женщины" после вызова."По прибытии полиция не смогла установить контакт ни с кем в доме. Было признано необходимым принудительное проникновение, также была проведена зачистка дома. Были обнаружены тела пяти человек. Предварительное расследование указывает на бытовой инцидент", - говорится в пресс-релизе полиции.По данным полиции, угрозы для общества нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/malchik-1805490853.html

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в мире, чикаго