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Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове - РИА Новости, 01.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221201/chekhov-1835472639.html
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове - РИА Новости, 01.12.2022
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:39
2022-12-01T10:39
новости подмосковья
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Застройщиком выступило ООО "Общие Логистические Решения". Объем инвестиций составил 400 миллионов рублей. Общая площадь терминала составила 21,8 тысяч квадратных метра."Объект оборудован фронтом одновременной переработки и способен принимать до семи вагонов. Реализация проекта принесла городскому округу Чехов 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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Артем Смирнов
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чехов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Чехов, Московская область (Подмосковье)
10:39 01.12.2022
 

Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове

CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области / Контейнерный терминал в Чехове
Контейнерный терминал в Чехове - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области /
Контейнерный терминал в Чехове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Застройщиком выступило ООО "Общие Логистические Решения". Объем инвестиций составил 400 миллионов рублей. Общая площадь терминала составила 21,8 тысяч квадратных метра.
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"Объект оборудован фронтом одновременной переработки и способен принимать до семи вагонов. Реализация проекта принесла городскому округу Чехов 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЧеховМосковская область (Подмосковье)
 
 
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