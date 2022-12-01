https://ria.ru/20221201/chekhov-1835472639.html
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове - РИА Новости, 01.12.2022
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове
Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:39
2022-12-01T10:39
2022-12-01T10:39
новости подмосковья
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Застройщиком выступило ООО "Общие Логистические Решения". Объем инвестиций составил 400 миллионов рублей. Общая площадь терминала составила 21,8 тысяч квадратных метра."Объект оборудован фронтом одновременной переработки и способен принимать до семи вагонов. Реализация проекта принесла городскому округу Чехов 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Чехов, Московская область (Подмосковье)