https://ria.ru/20221201/chekhov-1835472639.html

Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове

Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове - РИА Новости, 01.12.2022

Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей построили в Чехове

Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:39

2022-12-01T10:39

2022-12-01T10:39

новости подмосковья

чехов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Контейнерный терминал стоимостью 400 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Застройщиком выступило ООО "Общие Логистические Решения". Объем инвестиций составил 400 миллионов рублей. Общая площадь терминала составила 21,8 тысяч квадратных метра."Объект оборудован фронтом одновременной переработки и способен принимать до семи вагонов. Реализация проекта принесла городскому округу Чехов 30 рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221114/biznes-1831413624.html

чехов

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чехов, московская область (подмосковье)