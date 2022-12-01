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У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке - РИА Новости, 01.12.2022
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У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке
У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке - РИА Новости, 01.12.2022
У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке
Дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы вводится в четверг, 1 декабря, приводит текст указания... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:21
2022-12-01T10:21
экономика
владимир путин
россия
турция
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы вводится в четверг, 1 декабря, приводит текст указания гендиректора турецкого госуправления по морским делам Унала Байлана издание Denizcilikdergisi.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса сообщало, что Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки.Согласно указанию, с четверга Турция будет требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.Сама Турция санкции против России не вводила.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, отмечал он.
https://ria.ru/20221129/turtsiya-1835047922.html
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экономика, владимир путин, россия, турция, европа, евросоюз
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция, Европа, Евросоюз
10:21 01.12.2022
 
У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке

Denizcilikdergisi: у проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы вводится в четверг, 1 декабря, приводит текст указания гендиректора турецкого госуправления по морским делам Унала Байлана издание Denizcilikdergisi.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса сообщало, что Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 15:27
Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования конвенции Монтре
Согласно указанию, с четверга Турция будет требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
"Необходимо получить письмо от компаний по страхованию P&I судов, перевозящих сырую нефть, которые будут проходить через турецкие проливы под погрузкой после 01/12/2022, с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза. Любезно прошу/требую вашей информации и необходимости, чтобы данное письмо было приложено к отчету о навигационном плане-1 (SP-1), который должен быть представлен судном этими страховыми организациями или их представителями, а также отправлено на адрес электронной почты <…>, и чтобы соответствующие работы и процедуры были согласованы судовыми агентствами как можно раньше, чтобы предотвратить возможные потери времени и не задерживать проход судна", - приводит издание текст указания Байлана.
После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
Сама Турция санкции против России не вводила.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, отмечал он.
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 08:34
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
 
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