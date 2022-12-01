https://ria.ru/20221201/bosfor-1835469394.html

У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке

У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке - РИА Новости, 01.12.2022

У проходящих через Босфор танкеров будут требовать данные о страховке

Дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы вводится в четверг, 1 декабря, приводит текст указания... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:21

2022-12-01T10:21

2022-12-01T10:21

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы вводится в четверг, 1 декабря, приводит текст указания гендиректора турецкого госуправления по морским делам Унала Байлана издание Denizcilikdergisi.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на сообщение турецкого минтранса сообщало, что Турция с 1 декабря намерена требовать у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, предоставлять доказательство наличия у них надлежащей страховки.Согласно указанию, с четверга Турция будет требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.Сама Турция санкции против России не вводила.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, отмечал он.

https://ria.ru/20221129/turtsiya-1835047922.html

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, турция, европа, евросоюз