https://ria.ru/20221201/bomba-1835530715.html

В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой

В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой - РИА Новости, 01.12.2022

В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой

Министерство обороны Испании получило посылку, похожую на три ранее направленные в разные учреждения страны пакета со взрывчаткой, сообщает в четверг газета El... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:51

2022-12-01T12:51

2022-12-01T13:32

в мире

испания

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МАДРИД, 1 дек - РИА Новости. Министерство обороны Испании получило посылку, похожую на три ранее направленные в разные учреждения страны пакета со взрывчаткой, сообщает в четверг газета El Mundo.По ее информации, взрывной механизм в посылке, которая была отправлена с территории Испании, активируется, когда кто-либо дергает за связывающую ее леску.Эта четвертая подобная опасная посылка. В среду аналогичная была направлена в посольство Украины в Мадриде и в оружейную компанию Instalaza, расположенную в испанском городе Сарагоса, а четверг такой пакет получили сотрудники авиабазы под Мадридом.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.

https://ria.ru/20221201/konvert-1835537322.html

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испания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания