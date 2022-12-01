https://ria.ru/20221201/bomba-1835530715.html
В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой - РИА Новости, 01.12.2022
В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
Министерство обороны Испании получило посылку, похожую на три ранее направленные в разные учреждения страны пакета со взрывчаткой, сообщает в четверг газета El... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:51
2022-12-01T12:51
2022-12-01T13:32
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МАДРИД, 1 дек - РИА Новости. Министерство обороны Испании получило посылку, похожую на три ранее направленные в разные учреждения страны пакета со взрывчаткой, сообщает в четверг газета El Mundo.По ее информации, взрывной механизм в посылке, которая была отправлена с территории Испании, активируется, когда кто-либо дергает за связывающую ее леску.Эта четвертая подобная опасная посылка. В среду аналогичная была направлена в посольство Украины в Мадриде и в оружейную компанию Instalaza, расположенную в испанском городе Сарагоса, а четверг такой пакет получили сотрудники авиабазы под Мадридом.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.
https://ria.ru/20221201/konvert-1835537322.html
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РИА Новости
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в мире, испания
12:51 01.12.2022 (обновлено: 13:32 01.12.2022)
В Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
Минобороны Испании получило посылку, похожую на три предыдущих пакета со взрывчаткой
МАДРИД, 1 дек - РИА Новости.
Министерство обороны Испании получило посылку, похожую на три ранее направленные в разные учреждения страны пакета со взрывчаткой, сообщает в четверг газета El Mundo
.
По ее информации, взрывной механизм в посылке, которая была отправлена с территории Испании, активируется, когда кто-либо дергает за связывающую ее леску.
Эта четвертая подобная опасная посылка. В среду аналогичная была направлена в посольство Украины
в Мадриде
и в оружейную компанию Instalaza, расположенную в испанском городе Сарагоса
, а четверг такой пакет получили сотрудники авиабазы под Мадридом.
В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.
Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.