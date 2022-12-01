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Богомолов высказался об отъезде из России - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
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Богомолов высказался об отъезде из России
Богомолов высказался об отъезде из России - РИА Новости, 01.12.2022
Богомолов высказался об отъезде из России
Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:24
2022-12-01T11:24
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети.Он заявил, что устал, но не от работы, а от вопроса, уедет ли он. "Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле", — написал постановщик. Ранее Богомолов опровергал слухи о своей эмиграции. В конце октября его супругу Ксению Собчак заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, журналистка въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.В начале ноября в Сети появились сообщения о возвращении ведущей в Россию.
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новости культуры, знаменитости, россия, константин богомолов, белоруссия, литва, ксения собчак, сергей чемезов, ростех
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Россия, Константин Богомолов, Белоруссия, Литва, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Ростех
11:24 01.12.2022
 
Богомолов высказался об отъезде из России

Богомолов заявил в Сети, что у него нет причин уезжать из России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРежиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на ПМЭФ-2021
Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети.
Он заявил, что устал, но не от работы, а от вопроса, уедет ли он.
"Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле", — написал постановщик.
Ранее Богомолов опровергал слухи о своей эмиграции.
В конце октября его супругу Ксению Собчак заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, журналистка въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.
В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
В начале ноября в Сети появились сообщения о возвращении ведущей в Россию.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 18:27
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиРоссияКонстантин БогомоловБелоруссияЛитваКсения СобчакСергей ЧемезовРостех
 
 
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