https://ria.ru/20221201/bogomolov-1835484553.html
Богомолов высказался об отъезде из России
Богомолов высказался об отъезде из России - РИА Новости, 01.12.2022
Богомолов высказался об отъезде из России
Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:24
2022-12-01T11:24
2022-12-01T11:24
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети.Он заявил, что устал, но не от работы, а от вопроса, уедет ли он. "Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле", — написал постановщик. Ранее Богомолов опровергал слухи о своей эмиграции. В конце октября его супругу Ксению Собчак заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, журналистка въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.В начале ноября в Сети появились сообщения о возвращении ведущей в Россию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, россия, константин богомолов, белоруссия, литва, ксения собчак, сергей чемезов, ростех
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Россия, Константин Богомолов, Белоруссия, Литва, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Ростех
Богомолов высказался об отъезде из России
Богомолов заявил в Сети, что у него нет причин уезжать из России
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети.
Он заявил, что устал, но не от работы, а от вопроса, уедет ли он.
"Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле", — написал постановщик.
Ранее Богомолов опровергал слухи о своей эмиграции.
В конце октября его супругу Ксению Собчак заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, журналистка въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.
В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
В начале ноября в Сети появились
сообщения о возвращении ведущей в Россию.