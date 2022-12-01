https://ria.ru/20221201/bogomolov-1835484553.html

Богомолов высказался об отъезде из России

Богомолов высказался об отъезде из России - РИА Новости, 01.12.2022

Богомолов высказался об отъезде из России

Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:24

2022-12-01T11:24

2022-12-01T11:24

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Константин Богомолов высказался об отъезде из России на своей странице в соцсети.Он заявил, что устал, но не от работы, а от вопроса, уедет ли он. "Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле", — написал постановщик. Ранее Богомолов опровергал слухи о своей эмиграции. В конце октября его супругу Ксению Собчак заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, журналистка въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.В начале ноября в Сети появились сообщения о возвращении ведущей в Россию.

https://ria.ru/20221117/cjxfr-1832288313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, россия, константин богомолов, белоруссия, литва, ксения собчак, сергей чемезов, ростех