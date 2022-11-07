https://ria.ru/20221107/sobchak-1829604799.html

Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы

Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы - РИА Новости, 07.11.2022

Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы

Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:35

2022-11-07T14:18

россия

псковская область

ксения собчак

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы."Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", — сказал один из собеседников агентства, отметив, что ее сопровождал супруг — Константин Богомолов. Ранее про скорое возвращение Собчак на родину РИА Новости сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Отвечая на вопрос агентства о статусе дочери в деле о хищении, она заявляла РИА Новости: "Никакого, вообще нет".При этом сенатор не подтвердила сообщение о возвращении Собчак в Россию.В конце октября бывшую телеведущую заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.При этом Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло Собчак предупреждение за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827128053.html

россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, псковская область, ксения собчак, общество