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Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы - РИА Новости, 07.11.2022
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Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы
Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы - РИА Новости, 07.11.2022
Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы
Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:35
2022-11-07T14:18
россия
псковская область
ксения собчак
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы."Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", — сказал один из собеседников агентства, отметив, что ее сопровождал супруг — Константин Богомолов. Ранее про скорое возвращение Собчак на родину РИА Новости сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Отвечая на вопрос агентства о статусе дочери в деле о хищении, она заявляла РИА Новости: "Никакого, вообще нет".При этом сенатор не подтвердила сообщение о возвращении Собчак в Россию.В конце октября бывшую телеведущую заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.При этом Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло Собчак предупреждение за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.
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россия, псковская область, ксения собчак, общество
Россия, Псковская область, Ксения Собчак, Общество
11:35 07.11.2022 (обновлено: 14:18 07.11.2022)
 
Собчак вернулась в Россию, сообщили очевидцы

Ксения Собчак вернулась в Россию через наземный пункт пропуска в Псковской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ксения Собчак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Ксения Собчак в воскресенье перешла границу в Псковской области и вернулась в Россию, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", — сказал один из собеседников агентства, отметив, что ее сопровождал супруг — Константин Богомолов.
Ранее про скорое возвращение Собчак на родину РИА Новости сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Отвечая на вопрос агентства о статусе дочери в деле о хищении, она заявляла РИА Новости: "Никакого, вообще нет".
При этом сенатор не подтвердила сообщение о возвращении Собчак в Россию.
В конце октября бывшую телеведущую заметили при пересечении пешком пункта пропуска "Видзы" на границе Белоруссии и Литвы. Эту информацию подтвердил глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис — по его словам, Собчак въехала в страну по израильскому паспорту, наличие которого она неоднократно отрицала.
В тот же день Тверской суд Москвы арестовал двух близких к Собчак людей — коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
При этом Управление Федеральной антимонопольной службы вынесло Собчак предупреждение за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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РоссияПсковская областьКсения СобчакОбщество
 
 
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