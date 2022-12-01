https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835477889.html

Лукашенко заявил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника

Лукашенко заявил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника - РИА Новости, 01.12.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против республики. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:51

2022-12-01T10:51

2022-12-01T11:48

в мире

белоруссия

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против республики.Белорусский лидер проводит в четверг совещание с силовым блоком страны для обсуждения вопросов обороны и военно-политической обстановки."Главнокомандующий: Нам удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", - приводит Telegram-канал "Пул первого" слова белорусского президента.Лукашенко отметил необходимость оценить эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства и определить потребность в принятии дополнительных решений на уровне президента."Я не хочу подробно характеризовать наши замыслы, стратегию – я вчера посмотрел интервью министра обороны, там всё четко и определенно было сказано о наших дальнейших действиях, о том, как мы будем развивать свои вооруженные силы и зачем", - пояснил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/zapad-1835406936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск