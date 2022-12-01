https://ria.ru/20221201/belogorsk-1835481573.html

Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске

Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске - РИА Новости, 01.12.2022

Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал новый Центр цифрового образования детей "IT-куб" и столовую в начальной школе Белогорска. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:01

2022-12-01T11:01

2022-12-01T11:01

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

белогорск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал новый Центр цифрового образования детей "IT-куб" и столовую в начальной школе Белогорска."В Белогорске осмотрел "IТ-куб" и новую столовую в начальной школе. В "IТ-кубе" пообщался с ребятами и преподавателями. Видно, что здесь интересно всем. Ребята создают роботов и дроны, а также строят планы по участию во всероссийских соревнованиях. В школе №200 для учеников начальных классов сделали пристройку - столовую. Теперь ребятам не нужно бегать на переменах в другое здание. Очень удобно! В этом меня заверили сами школьники, а главное - кормят их здесь очень вкусно", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Глава региона поручил областному минобру докупить в столовую современную мебель и необходимое оборудование. "Также нужно проверить оснащение всех "IT-кубов" и кванториумов региона. Если где-то не хватает оборудования, его нужно закупить", - добавил он.По данным областного правительства, Белогорский "IТ-куб" стал четвертым в Приамурье. На ремонт, благоустройство и его оснащение в этом году было выделено более 58 миллионов рублей. Цифровым технологиям здесь обучают детей с пяти лет. В клубе работает шесть направлений - мобильная разработка, основы алгоритмики и логики, программирование на языке Python, разработка VR/AR реальности, системное администрирование, программирование роботов.По словам руководителя центра Елены Енишевской, помимо основных направлений, здесь также работает шахматный клуб, есть лего-конструирование и программа робо-трек. Также проводятся мастер-классы, викторины, экскурсии для школьников. На сегодняшний день в центре занимается 285 человек.В "IT-кубе" располагается первая в Амурской области дрон-школа, где сейчас проходят обучение юнармейцы города. Школьники изучают здесь технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, осваивают навыки управления и пилотирования. Дети уже самостоятельно собрали модели дронов, которые могут развивать скорость до 150 километров в час за три секунды, отметила Енишевская.

https://ria.ru/20221125/shkoly-1834103758.html

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https://ria.ru/20221017/priamure-1824519150.html

амурская область

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий орлов (губернатор), амурская область, белогорск