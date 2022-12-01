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Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске - РИА Новости, 01.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221201/belogorsk-1835481573.html
Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске
Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске - РИА Новости, 01.12.2022
Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске
Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал новый Центр цифрового образования детей "IT-куб" и столовую в начальной школе Белогорска. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:01
2022-12-01T11:01
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал новый Центр цифрового образования детей "IT-куб" и столовую в начальной школе Белогорска."В Белогорске осмотрел "IТ-куб" и новую столовую в начальной школе. В "IТ-кубе" пообщался с ребятами и преподавателями. Видно, что здесь интересно всем. Ребята создают роботов и дроны, а также строят планы по участию во всероссийских соревнованиях. В школе №200 для учеников начальных классов сделали пристройку - столовую. Теперь ребятам не нужно бегать на переменах в другое здание. Очень удобно! В этом меня заверили сами школьники, а главное - кормят их здесь очень вкусно", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Глава региона поручил областному минобру докупить в столовую современную мебель и необходимое оборудование. "Также нужно проверить оснащение всех "IT-кубов" и кванториумов региона. Если где-то не хватает оборудования, его нужно закупить", - добавил он.По данным областного правительства, Белогорский "IТ-куб" стал четвертым в Приамурье. На ремонт, благоустройство и его оснащение в этом году было выделено более 58 миллионов рублей. Цифровым технологиям здесь обучают детей с пяти лет. В клубе работает шесть направлений - мобильная разработка, основы алгоритмики и логики, программирование на языке Python, разработка VR/AR реальности, системное администрирование, программирование роботов.По словам руководителя центра Елены Енишевской, помимо основных направлений, здесь также работает шахматный клуб, есть лего-конструирование и программа робо-трек. Также проводятся мастер-классы, викторины, экскурсии для школьников. На сегодняшний день в центре занимается 285 человек.В "IT-кубе" располагается первая в Амурской области дрон-школа, где сейчас проходят обучение юнармейцы города. Школьники изучают здесь технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, осваивают навыки управления и пилотирования. Дети уже самостоятельно собрали модели дронов, которые могут развивать скорость до 150 километров в час за три секунды, отметила Енишевская.
https://ria.ru/20221125/shkoly-1834103758.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, белогорск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Белогорск
11:01 01.12.2022
 
Орлов проинспектировал социальные объекты в Белогорске

Губернатор Амурской области Орлов проинспектировал IT-центр и столовую в Белогорске

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал новый Центр цифрового образования детей "IT-куб" и столовую в начальной школе Белогорска.
"В Белогорске осмотрел "IТ-куб" и новую столовую в начальной школе. В "IТ-кубе" пообщался с ребятами и преподавателями. Видно, что здесь интересно всем. Ребята создают роботов и дроны, а также строят планы по участию во всероссийских соревнованиях. В школе №200 для учеников начальных классов сделали пристройку - столовую. Теперь ребятам не нужно бегать на переменах в другое здание. Очень удобно! В этом меня заверили сами школьники, а главное - кормят их здесь очень вкусно", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Новая школа - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Глава региона поручил областному минобру докупить в столовую современную мебель и необходимое оборудование. "Также нужно проверить оснащение всех "IT-кубов" и кванториумов региона. Если где-то не хватает оборудования, его нужно закупить", - добавил он.
По данным областного правительства, Белогорский "IТ-куб" стал четвертым в Приамурье. На ремонт, благоустройство и его оснащение в этом году было выделено более 58 миллионов рублей. Цифровым технологиям здесь обучают детей с пяти лет. В клубе работает шесть направлений - мобильная разработка, основы алгоритмики и логики, программирование на языке Python, разработка VR/AR реальности, системное администрирование, программирование роботов.
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Власти Приамурья ведут переговоры о строительстве двух спорткомплексов
По словам руководителя центра Елены Енишевской, помимо основных направлений, здесь также работает шахматный клуб, есть лего-конструирование и программа робо-трек. Также проводятся мастер-классы, викторины, экскурсии для школьников. На сегодняшний день в центре занимается 285 человек.
В "IT-кубе" располагается первая в Амурской области дрон-школа, где сейчас проходят обучение юнармейцы города. Школьники изучают здесь технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, осваивают навыки управления и пилотирования. Дети уже самостоятельно собрали модели дронов, которые могут развивать скорость до 150 километров в час за три секунды, отметила Енишевская.
Первая инновационная выставка Амурской области АмурТехно - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБелогорск
 
 
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