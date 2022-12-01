https://ria.ru/20221201/bayden-1835738443.html

Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона

Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона - РИА Новости, 01.12.2022

Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном признал несовершенство американского закона о снижении РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:50

2022-12-01T22:50

2022-12-01T22:50

в мире

эммануэль макрон

джо байден

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всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном признал несовершенство американского закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но извиняться за него отказался."Никогда, когда я писал закон, нашей целью не было исключить тех, кто сотрудничает с нами", - заверил журналистов и французского коллегу президент США, признав, что в законе есть недоработки, которые требуют исправления.Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221201/podarki-1835710428.html

https://ria.ru/20221201/morozhenoe-1835731649.html

сша

франция

европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, европа, всемирная торговая организация (вто), евросоюз