Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона
Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона, но не стал за него извиняться
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном признал несовершенство американского закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но извиняться за него отказался.
"США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться... Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений", - сказал Байден.
"Никогда, когда я писал закон, нашей целью не было исключить тех, кто сотрудничает с нами", - заверил журналистов и французского коллегу президент США, признав, что в законе есть недоработки, которые требуют исправления.
Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".
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Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.