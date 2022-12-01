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Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона - РИА Новости, 01.12.2022
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Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона
Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона - РИА Новости, 01.12.2022
Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном признал несовершенство американского закона о снижении РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:50
2022-12-01T22:50
в мире
эммануэль макрон
джо байден
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евросоюз
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном признал несовершенство американского закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но извиняться за него отказался."Никогда, когда я писал закон, нашей целью не было исключить тех, кто сотрудничает с нами", - заверил журналистов и французского коллегу президент США, признав, что в законе есть недоработки, которые требуют исправления.Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция, европа, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция, Европа, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
22:50 01.12.2022
 
Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона

Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона, но не стал за него извиняться

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном признал несовершенство американского закона о снижении инфляции, который возмутил Европу, но извиняться за него отказался.
"США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться... Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений", - сказал Байден.
"Никогда, когда я писал закон, нашей целью не было исключить тех, кто сотрудничает с нами", - заверил журналистов и французского коллегу президент США, признав, что в законе есть недоработки, которые требуют исправления.
Президент Франции ранее открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. В среду находящийся в Вашингтоне Макрон высказал свое недовольство американскими законодателями и представителями бизнеса. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".
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Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон после посещения ресторана Fiola Mare в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В миреЭммануэль МакронДжо БайденСШАФранцияЕвропаВсемирная торговая организация (ВТО)Евросоюз
 
 
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