22:14 01.12.2022 (обновлено: 22:34 01.12.2022)
Байден назвал условие для переговоров с Путиным
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения СВО на Украине
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.
"Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне", — сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В свою очередь, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".