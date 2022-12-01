https://ria.ru/20221201/bayden-1835734962.html

Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Байден назвал условие для переговоров с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022

Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:14

2022-12-01T22:14

2022-12-01T22:34

россия

украина

джо байден

владимир путин

в мире

эммануэль макрон

сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.В свою очередь, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".

https://ria.ru/20221129/peregovory-1834912285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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