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Байден назвал условие для переговоров с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022
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Байден назвал условие для переговоров с Путиным
Байден назвал условие для переговоров с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022
Байден назвал условие для переговоров с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:14
2022-12-01T22:34
россия
украина
джо байден
владимир путин
в мире
эммануэль макрон
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.В свою очередь, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
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россия, украина, джо байден, владимир путин, в мире, эммануэль макрон, сша, ситуация в днр и лнр, киев, владимир зеленский, оон
Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, В мире, Эммануэль Макрон, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Киев, Владимир Зеленский, ООН
22:14 01.12.2022 (обновлено: 22:34 01.12.2022)
 
Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения СВО на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.
"Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне", — сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
В свою очередь, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".
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