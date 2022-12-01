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Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022
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Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:07
2022-12-01T22:19
джо байден
владимир путин
сша
россия
в мире
эммануэль макрон
украина
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время."Факт состоит в том, что у меня нет планов контактировать с господином Путиным в ближайшем будущем", - сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО. "Я не собираюсь делать этого на самостоятельной основе", - указал президент США.Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
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джо байден, владимир путин, сша, россия, в мире, эммануэль макрон, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, В мире, Эммануэль Макрон, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:07 01.12.2022 (обновлено: 22:19 01.12.2022)
 
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным

Байден заявил, что в ближайшее время у него нет планов контактировать с Путиным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
"Факт состоит в том, что у меня нет планов контактировать с господином Путиным в ближайшем будущем", - сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО. "Я не собираюсь делать этого на самостоятельной основе", - указал президент США.
Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 21:41Специальная военная операция на Украине
Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон
 
Джо БайденВладимир ПутинСШАРоссияВ миреЭммануэль МакронУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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