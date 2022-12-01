https://ria.ru/20221201/bayden-1835734123.html

Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным

Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022

Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:07

2022-12-01T22:07

2022-12-01T22:19

джо байден

владимир путин

сша

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эммануэль макрон

украина

нато

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время."Факт состоит в том, что у меня нет планов контактировать с господином Путиным в ближайшем будущем", - сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО. "Я не собираюсь делать этого на самостоятельной основе", - указал президент США.Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

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сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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