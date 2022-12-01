https://ria.ru/20221201/bayden-1835734123.html
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным - РИА Новости, 01.12.2022
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:07
2022-12-01T22:07
2022-12-01T22:19
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украина
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время."Факт состоит в том, что у меня нет планов контактировать с господином Путиным в ближайшем будущем", - сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО. "Я не собираюсь делать этого на самостоятельной основе", - указал президент США.Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221201/makron-1835730549.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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22:07 01.12.2022 (обновлено: 22:19 01.12.2022)
Байден заявил, что в ближайшее время не планирует контакты с Путиным
Байден заявил, что в ближайшее время у него нет планов контактировать с Путиным