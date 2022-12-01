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Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/barbashov-1835441902.html
Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города
Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города - РИА Новости, 01.12.2022
Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города
Украинские войска за несколько часов до отвода российских войск из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T04:02
2022-12-01T04:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
николаев (украина)
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 1 дек — РИА Новости. Украинские войска за несколько часов до отвода российских войск из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности на город, при этом украинское командование знало, что по атакующим будет вестись прицельный артиллерийский огонь, рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.Барбашов отметил что на 10 ноября на направление Снигиревки украинские войска должны были перебросить пополнение из Николаева, при этом солдаты, которые должны были атаковать город, рассказывали, что оценивали шанс выжить в простреливаемой артиллерией РФ местности примерно в 10%."После этой безнадежной атаки на очень укрепленную позицию, с которой просматривается местность на несколько десятков километров, которая была очень сильно подкреплена артиллерией - и украинская сторона об этом знала, послав на убой несколько десятков людей - они вошли в Снигиревку через сутки", - добавил Барбашов.
https://ria.ru/20221201/poteri-1835441496.html
херсонская область
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херсонская область , николаев (украина), россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Николаев (Украина), Россия
04:02 01.12.2022
 
Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города

Мэр Снигиревки: ВСУ потеряли порядка 60 бойцов в атаке на город до ухода российских войск

© AFP 2022 / Yevhen TitovУкраинские военные на бронетранспортере
Украинские военные на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / Yevhen Titov
Украинские военные на бронетранспортере . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 1 дек — РИА Новости. Украинские войска за несколько часов до отвода российских войск из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности на город, при этом украинское командование знало, что по атакующим будет вестись прицельный артиллерийский огонь, рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
"Украинские вооруженные силы послали в совершенно безнадежную атаку порядка 20 бронемашин. Не доходя несколько километров до наших позиций они были уничтожены, погибло порядка 60 украинских военнослужащих", - заявил он.
Барбашов отметил что на 10 ноября на направление Снигиревки украинские войска должны были перебросить пополнение из Николаева, при этом солдаты, которые должны были атаковать город, рассказывали, что оценивали шанс выжить в простреливаемой артиллерией РФ местности примерно в 10%.
"После этой безнадежной атаки на очень укрепленную позицию, с которой просматривается местность на несколько десятков километров, которая была очень сильно подкреплена артиллерией - и украинская сторона об этом знала, послав на убой несколько десятков людей - они вошли в Снигиревку через сутки", - добавил Барбашов.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
03:45Специальная военная операция на Украине
Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНиколаев (Украина)Россия
 
 
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