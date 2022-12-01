https://ria.ru/20221201/barbashov-1835441902.html

Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города

Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города - РИА Новости, 01.12.2022

Мэр Снигиревки рассказал об атаке ВСУ до отвода российских войск из города

Украинские войска за несколько часов до отвода российских войск из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T04:02

2022-12-01T04:02

2022-12-01T04:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

николаев (украина)

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 1 дек — РИА Новости. Украинские войска за несколько часов до отвода российских войск из Снигиревки в Херсонской области предприняли бессмысленную атаку по простреливаемой местности на город, при этом украинское командование знало, что по атакующим будет вестись прицельный артиллерийский огонь, рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.Барбашов отметил что на 10 ноября на направление Снигиревки украинские войска должны были перебросить пополнение из Николаева, при этом солдаты, которые должны были атаковать город, рассказывали, что оценивали шанс выжить в простреливаемой артиллерией РФ местности примерно в 10%."После этой безнадежной атаки на очень укрепленную позицию, с которой просматривается местность на несколько десятков километров, которая была очень сильно подкреплена артиллерией - и украинская сторона об этом знала, послав на убой несколько десятков людей - они вошли в Снигиревку через сутки", - добавил Барбашов.

https://ria.ru/20221201/poteri-1835441496.html

херсонская область

николаев (украина)

россия

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херсонская область , николаев (украина), россия