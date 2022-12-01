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В "АвтоВАЗе" дали прогноз российского авторынка в 2023 году - РИА Новости, 01.12.2022
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В "АвтоВАЗе" дали прогноз российского авторынка в 2023 году
В "АвтоВАЗе" дали прогноз российского авторынка в 2023 году - РИА Новости, 01.12.2022
В "АвтоВАЗе" дали прогноз российского авторынка в 2023 году
"АвтоВАЗ" прогнозирует российский рынок легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в 2023 году на уровне 800 тысяч машин, рассказал журналистам... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:08
2022-12-01T10:39
экономика
авто
максим соколов
россия
тольятти
ижевск
ассоциация европейского бизнеса
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" прогнозирует российский рынок легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в 2023 году на уровне 800 тысяч машин, рассказал журналистам президент компании Максим Соколов."Если рынок будет, условно говоря, даже не в пессимистичных, а в базовых вариантах 800 тысяч, а мы планируем производство 400 тысяч, то нетрудно поделить эти цифры и сопоставить их, определив примерные параметры этой доли в 50%", — заявил он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".Авторынок России на уровне 800 тысяч транспортных средств — прогноз производителя, однако ряд экспертов придерживаются более скромных оценок, уточнил Соколов. В этом году общее количество выпущенных машин составит 670-700 тысяч.По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году авторынок страны составил 1,6 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь 2022 года продажи едва превысили 500 тысяч машин."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
https://ria.ru/20221130/avtovaz-1835387620.html
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экономика, авто, максим соколов, россия, тольятти, ижевск, ассоциация европейского бизнеса, автоваз, renault logan
Экономика, Авто, Максим Соколов, Россия, Тольятти, Ижевск, Ассоциация европейского бизнеса, АвтоВАЗ, Renault Logan
08:08 01.12.2022 (обновлено: 10:39 01.12.2022)
 
В "АвтоВАЗе" дали прогноз российского авторынка в 2023 году

"АвтоВАЗ" прогнозирует российский авторынок в 2023 году на уровне 800 тысяч автомобилей

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в медиабанкЗдание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" прогнозирует российский рынок легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих авто) в 2023 году на уровне 800 тысяч машин, рассказал журналистам президент компании Максим Соколов.
"Если рынок будет, условно говоря, даже не в пессимистичных, а в базовых вариантах 800 тысяч, а мы планируем производство 400 тысяч, то нетрудно поделить эти цифры и сопоставить их, определив примерные параметры этой доли в 50%", — заявил он в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".
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Президент "АвтоВАЗа" рассказал о планах компании на 2023 год
Авторынок России на уровне 800 тысяч транспортных средств — прогноз производителя, однако ряд экспертов придерживаются более скромных оценок, уточнил Соколов. В этом году общее количество выпущенных машин составит 670-700 тысяч.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году авторынок страны составил 1,6 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь 2022 года продажи едва превысили 500 тысяч машин.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году.
Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
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ЭкономикаАвтоМаксим СоколовРоссияТольяттиИжевскАссоциация европейского бизнесаАвтоВАЗRenault Logan
 
 
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