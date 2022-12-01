https://ria.ru/20221201/aviakatastrofa-1835597936.html

Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами

Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами - РИА Новости, 01.12.2022

Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами

Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:56

2022-12-01T15:56

2022-12-01T16:23

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ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян.Ранее он рассказал, что борт направлялся в Астрахань. По данным ведомства, сегодня в районе села Джрабер Котайкской области разбился В55, на месте падения нашли два обгоревших тела. В комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту самолета находились только члены экипажа — два пилота.В55 — легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft.

https://ria.ru/20221118/samolet-1832590310.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, в мире