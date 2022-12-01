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Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами - РИА Новости, 01.12.2022
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Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами
Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами - РИА Новости, 01.12.2022
Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами
Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:56
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армения
россия
в мире
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ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян.Ранее он рассказал, что борт направлялся в Астрахань. По данным ведомства, сегодня в районе села Джрабер Котайкской области разбился В55, на месте падения нашли два обгоревших тела. В комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту самолета находились только члены экипажа — два пилота.В55 — легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft.
https://ria.ru/20221118/samolet-1832590310.html
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армения, россия, в мире
Армения, Россия, В мире
15:56 01.12.2022 (обновлено: 16:23 01.12.2022)
 
Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами

МЧС Армении сообщило, что погибшие при крушении самолета B55 были россиянами

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФрагмент разбившегося гражданского самолета B55 неподалеку от села Джрабер Котайкской области
Фрагмент разбившегося гражданского самолета B55 неподалеку от села Джрабер Котайкской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Фрагмент разбившегося гражданского самолета B55 неподалеку от села Джрабер Котайкской области
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ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян.
Ранее он рассказал, что борт направлялся в Астрахань.
По данным ведомства, сегодня в районе села Джрабер Котайкской области разбился В55, на месте падения нашли два обгоревших тела. В комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту самолета находились только члены экипажа — два пилота.
В55 — легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft.
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