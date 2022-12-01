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Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами
Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами - РИА Новости, 01.12.2022
Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами
Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:56
2022-12-01T15:56
2022-12-01T16:23
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ЕРЕВАН, 1 дек — РИА Новости. Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян.Ранее он рассказал, что борт направлялся в Астрахань. По данным ведомства, сегодня в районе села Джрабер Котайкской области разбился В55, на месте падения нашли два обгоревших тела. В комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту самолета находились только члены экипажа — два пилота.В55 — легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft.
https://ria.ru/20221118/samolet-1832590310.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, в мире
15:56 01.12.2022 (обновлено: 16:23 01.12.2022)
Погибшие при крушении самолета в Армении были россиянами
МЧС Армении сообщило, что погибшие при крушении самолета B55 были россиянами