https://ria.ru/20221201/ataka-1835547076.html
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск - РИА Новости, 01.12.2022
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск
В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:30
2022-12-01T13:30
2022-12-01T14:18
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
в мире
украина
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, В мире, Украина
13:30 01.12.2022 (обновлено: 14:18 01.12.2022)
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск
Минобороны: на Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск