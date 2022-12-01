https://ria.ru/20221201/ataka-1835547076.html

На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск

На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск - РИА Новости, 01.12.2022

На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск

В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:30

2022-12-01T13:30

2022-12-01T14:18

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

в мире

украина

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221201/lavrov-1835544667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, в мире, украина