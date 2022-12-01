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На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/ataka-1835547076.html
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск - РИА Новости, 01.12.2022
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск
В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:30
2022-12-01T14:18
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
в мире
украина
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221201/lavrov-1835544667.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, В мире, Украина
13:30 01.12.2022 (обновлено: 14:18 01.12.2022)
 
На Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск

Минобороны: на Купянском направлении российские силы сорвали атаку украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:22
Лавров призвал учитывать ситуацию на Украине в обсуждении стабильности
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВ миреУкраина
 
 
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