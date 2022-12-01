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Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/armiya-1835506960.html
Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев
Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 01.12.2022
Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев
Вооруженные силы РФ продолжают последовательно достигать поставленных президентом целей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:06
2022-12-01T12:40
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий медведев
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают последовательно достигать поставленных президентом целей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.Он добавил, что "Единая Россия" сразу же включилась в работу, которая проводится на освобождённых территориях.
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вооруженные силы рф, политика, дмитрий медведев, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:06 01.12.2022 (обновлено: 12:40 01.12.2022)
 
Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: российские войска последовательно достигают поставленных целей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают последовательно достигать поставленных президентом целей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.
Он добавил, что "Единая Россия" сразу же включилась в работу, которая проводится на освобождённых территориях.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФПолитикаДмитрий МедведевУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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