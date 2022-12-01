https://ria.ru/20221201/armiya-1835506960.html

Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев

Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 01.12.2022

Армия достигает поставленных президентом целей по Украине, заявил Медведев

Вооруженные силы РФ продолжают последовательно достигать поставленных президентом целей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:06

2022-12-01T12:06

2022-12-01T12:40

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают последовательно достигать поставленных президентом целей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны", - сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.Он добавил, что "Единая Россия" сразу же включилась в работу, которая проводится на освобождённых территориях.

https://ria.ru/20221201/pushki-1835331942.html

украина

россия

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Кирилл Волков

вооруженные силы рф, политика, дмитрий медведев, украина, россия, ситуация в днр и лнр