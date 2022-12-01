https://ria.ru/20221201/armeniya-1835565268.html

При крушении самолета в Армении погибли два человека

При крушении самолета в Армении погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2022

При крушении самолета в Армении погибли два человека

Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:12

2022-12-01T14:12

2022-12-01T14:12

в мире

армения

котайкская область

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ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС."Первого декабря в 14.20 (13.20 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55... На месте обнаружено два обгоревших тела", - сообщается на сайте ведомства.По данным пресс-службы, на место были направлены отряды пожарных спасателей и медики. Пожар был потушен в 14.41 (13.41 мск).

https://ria.ru/20221201/mi-8-1835467000.html

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котайкская область

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Варвара Скокшина

в мире, армения, котайкская область