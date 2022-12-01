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При крушении самолета в Армении погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2022
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При крушении самолета в Армении погибли два человека
При крушении самолета в Армении погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2022
При крушении самолета в Армении погибли два человека
Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:12
2022-12-01T14:12
в мире
армения
котайкская область
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ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС."Первого декабря в 14.20 (13.20 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55... На месте обнаружено два обгоревших тела", - сообщается на сайте ведомства.По данным пресс-службы, на место были направлены отряды пожарных спасателей и медики. Пожар был потушен в 14.41 (13.41 мск).
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в мире, армения, котайкская область
В мире, Армения, Котайкская область
14:12 01.12.2022
 
При крушении самолета в Армении погибли два человека

При крушении самолета В55 в Армении погибли два человека

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСкорая помощь в Армении
Скорая помощь в Армении - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.
"Первого декабря в 14.20 (13.20 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55... На месте обнаружено два обгоревших тела", - сообщается на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, на место были направлены отряды пожарных спасателей и медики. Пожар был потушен в 14.41 (13.41 мск).
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В миреАрменияКотайкская область
 
 
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