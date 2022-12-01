https://ria.ru/20221201/armeniya-1835565268.html
При крушении самолета в Армении погибли два человека
При крушении самолета в Армении погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2022
При крушении самолета в Армении погибли два человека
Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:12
2022-12-01T14:12
2022-12-01T14:12
в мире
армения
котайкская область
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ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли при крушении самолета в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС."Первого декабря в 14.20 (13.20 мск) на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкской области разбился и загорелся самолет В55... На месте обнаружено два обгоревших тела", - сообщается на сайте ведомства.По данным пресс-службы, на место были направлены отряды пожарных спасателей и медики. Пожар был потушен в 14.41 (13.41 мск).
https://ria.ru/20221201/mi-8-1835467000.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, котайкская область
В мире, Армения, Котайкская область
При крушении самолета в Армении погибли два человека
При крушении самолета В55 в Армении погибли два человека