https://ria.ru/20221201/andreevka-1835549500.html

ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки - РИА Новости, 01.12.2022

ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:36

2022-12-01T13:36

2022-12-01T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны.Помимо этого, ВСУ потеряли два танка и пять боевых бронированных машин.Купянское направлениеУкраинские войска попытались атаковать Куземовку в ЛНР, но были отброшены.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеРоссийские войска обстреляли ротную тактическую группу ВСУ у Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, артиллерии и авиации удалось сорвать попытку противника атаковать Червонопоповку.Потери украинских войск:Южнодонецкое направлениеУкраинские военные попытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но противника удалось отбросить на исходные рубежи.Потери ВСУ: Также российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников под Славянском.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html

https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр