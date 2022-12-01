13:36 01.12.2022 (обновлено: 14:20 01.12.2022)
ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны.
Помимо этого, ВСУ потеряли два танка и пять боевых бронированных машин.
Купянское направление
Украинские войска попытались атаковать Куземовку в ЛНР, но были отброшены.
Потери ВСУ составили:
- —более 60 военнослужащих;
- —шесть танков;
- —пять боевых бронированных машин;
- —четыре бронеавтомобиля.
Краснолиманское направление
Российские войска обстреляли ротную тактическую группу ВСУ у Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, артиллерии и авиации удалось сорвать попытку противника атаковать Червонопоповку.
Потери украинских войск:
- —до 20 военнослужащих убитыми и ранеными;
- —танк;
- —четыре боевые бронированные машины.
Южнодонецкое направление
Украинские военные попытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но противника удалось отбросить на исходные рубежи.
Потери ВСУ:
- —до 30 украинских военнослужащих;
- —четыре боевые машины пехоты;
- —три пикапа.
Также российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников под Славянском.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.