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ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/andreevka-1835549500.html
ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки
ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки
При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:36
2022-12-01T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны.Помимо этого, ВСУ потеряли два танка и пять боевых бронированных машин.Купянское направлениеУкраинские войска попытались атаковать Куземовку в ЛНР, но были отброшены.Потери ВСУ составили:Краснолиманское направлениеРоссийские войска обстреляли ротную тактическую группу ВСУ у Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, артиллерии и авиации удалось сорвать попытку противника атаковать Червонопоповку.Потери украинских войск:Южнодонецкое направлениеУкраинские военные попытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но противника удалось отбросить на исходные рубежи.Потери ВСУ: Также российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников под Славянском.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html
https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:36 01.12.2022 (обновлено: 14:20 01.12.2022)
 
ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. При освобождении российскими войсками села Андреевка в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военных, сообщили в Минобороны.
Помимо этого, ВСУ потеряли два танка и пять боевых бронированных машин.

Купянское направление

Украинские войска попытались атаковать Куземовку в ЛНР, но были отброшены.
Потери ВСУ составили:
  • более 60 военнослужащих;
  • шесть танков;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре бронеавтомобиля.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Краснолиманское направление

Российские войска обстреляли ротную тактическую группу ВСУ у Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, артиллерии и авиации удалось сорвать попытку противника атаковать Червонопоповку.
Потери украинских войск:
  • до 20 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • танк;
  • четыре боевые бронированные машины.
Украинские солдаты ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 15:50Специальная военная операция на Украине
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села

Южнодонецкое направление

Украинские военные попытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, но противника удалось отбросить на исходные рубежи.
Потери ВСУ:
  • до 30 украинских военнослужащих;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • три пикапа.
Также российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников под Славянском.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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