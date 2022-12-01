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В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака - РИА Новости, 01.12.2022
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В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака
В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака - РИА Новости, 01.12.2022
В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T00:39
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мартин гриффитс
одесса
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ООН, 1 дек – РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу."Думаю, мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем (экспорт – ред.) зерна", - сказал Гриффитс в ходе мероприятия Reuters NEXT.Он выразил, мнение, что начать экспорт можно в течение одной-двух недель."Это не сложно", - указал Гриффитс.
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мартин гриффитс, одесса, оон
Мартин Гриффитс, Одесса, ООН
00:39 01.12.2022
 
В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака

Замгенсека ООН считает близким заключение договоренности об экспорте российского аммиака

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс
Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Архивное фото
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ООН, 1 дек – РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.
"Думаю, мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем (экспорт – ред.) зерна", - сказал Гриффитс в ходе мероприятия Reuters NEXT.
Он выразил, мнение, что начать экспорт можно в течение одной-двух недель.
"Это не сложно", - указал Гриффитс.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:21
Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину
 
Мартин ГриффитсОдессаООН
 
 
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