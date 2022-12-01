https://ria.ru/20221201/ammiak-1835434905.html

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака - РИА Новости, 01.12.2022

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту российского аммиака

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T00:39

2022-12-01T00:39

2022-12-01T00:39

мартин гриффитс

одесса

оон

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ООН, 1 дек – РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу."Думаю, мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем (экспорт – ред.) зерна", - сказал Гриффитс в ходе мероприятия Reuters NEXT.Он выразил, мнение, что начать экспорт можно в течение одной-двух недель."Это не сложно", - указал Гриффитс.

https://ria.ru/20221123/ammiak-1833566346.html

одесса

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