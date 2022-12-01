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СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон - РИА Новости, 01.12.2022
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СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон
СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон
Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, пишет газета Politico. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:33
2022-12-01T13:08
аляска
чукотка
вашингтон (штат)
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, пишет газета Politico.Ранее сообщалось, что их поместили под стражу в Анкоридже."Теперь Сергей и Максим, которых называют только по именам, &lt;...&gt; содержатся в следственном изоляторе в Такоме, штат Вашингтон", — говорится в сообщении издания, где также отмечается, что адвокат работает над их освобождением.Как пишет газета, россияне в течение двух месяцев находятся под стражей в центре Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В ICE сообщили, что ведомство "постоянно пересматривает" условия содержания под стражей, чтобы убедиться в их гуманности.Ранее стало известно, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки. Посольство в Вашингтоне сообщило, что в курсе случившегося. При этом СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Источник сообщил РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории России. По словам другого собеседника агентства, задержанные — мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. Оба безработные, у обоих — финансовые проблемы.
https://ria.ru/20221007/opoveschenie-1822169328.html
https://ria.ru/20221007/posolstvo-1822112886.html
аляска
чукотка
вашингтон (штат)
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аляска, чукотка, вашингтон (штат), сша, россия, в мире
Аляска, Чукотка, Вашингтон (штат), США, Россия, В мире
09:33 01.12.2022 (обновлено: 13:08 01.12.2022)
 
СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон

Politico: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся под стражей в штате Вашингтон

© AP Photo / Becky BohrerПолиция, Аляска
Полиция, Аляска - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Becky Bohrer
Полиция, Аляска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, пишет газета Politico.
Ранее сообщалось, что их поместили под стражу в Анкоридже.
Берингово море - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:29
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки
"Теперь Сергей и Максим, которых называют только по именам, <...> содержатся в следственном изоляторе в Такоме, штат Вашингтон", — говорится в сообщении издания, где также отмечается, что адвокат работает над их освобождением.
Как пишет газета, россияне в течение двух месяцев находятся под стражей в центре Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В ICE сообщили, что ведомство "постоянно пересматривает" условия содержания под стражей, чтобы убедиться в их гуманности.
Ранее стало известно, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки. Посольство в Вашингтоне сообщило, что в курсе случившегося. При этом СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища.
Источник сообщил РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории России. По словам другого собеседника агентства, задержанные — мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. Оба безработные, у обоих — финансовые проблемы.
посольство РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 00:37
Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян
 
АляскаЧукоткаВашингтон (штат)СШАРоссияВ мире
 
 
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