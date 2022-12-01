https://ria.ru/20221201/alyaska-1835460617.html

СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон

СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся в штате Вашингтон

Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, пишет газета Politico. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:33

2022-12-01T09:33

2022-12-01T13:08

аляска

чукотка

вашингтон (штат)

сша

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, пишет газета Politico.Ранее сообщалось, что их поместили под стражу в Анкоридже."Теперь Сергей и Максим, которых называют только по именам, <...> содержатся в следственном изоляторе в Такоме, штат Вашингтон", — говорится в сообщении издания, где также отмечается, что адвокат работает над их освобождением.Как пишет газета, россияне в течение двух месяцев находятся под стражей в центре Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В ICE сообщили, что ведомство "постоянно пересматривает" условия содержания под стражей, чтобы убедиться в их гуманности.Ранее стало известно, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки. Посольство в Вашингтоне сообщило, что в курсе случившегося. При этом СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Источник сообщил РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории России. По словам другого собеседника агентства, задержанные — мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. Оба безработные, у обоих — финансовые проблемы.

https://ria.ru/20221007/opoveschenie-1822169328.html

https://ria.ru/20221007/posolstvo-1822112886.html

аляска

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аляска, чукотка, вашингтон (штат), сша, россия, в мире