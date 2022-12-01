https://ria.ru/20221201/aktivy-1835597211.html

ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России

ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России - РИА Новости, 01.12.2022

ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России

Еврокомиссия не имеет достаточной информации о замороженных активах ЦБ РФ для использования в интересах Украины, просит страны помочь в сборе данных, заявил на... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:55

2022-12-01T15:55

2022-12-01T15:55

кристиан виганд

эльвира набиуллина

россия

киев

сша

еврокомиссия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_e82e11c76bfcc9d81580e3f48e10c8a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Еврокомиссия не имеет достаточной информации о замороженных активах ЦБ РФ для использования в интересах Украины, просит страны помочь в сборе данных, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. При этом в документе указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса.Отвечая на вопрос, почему государства Евросоюза не публикуют данные о замороженных средствах Центробанка России, представитель ЕК пояснил, что Еврокомиссия не обладает данными для их возможного использования в целях восстановления Украины."Что касается порядка 300 миллиардов, то мы сами сообщили в своем послании государствам-членам ЕС, что хотим улучшить ситуацию с информацией по этим цифрам. Но очевидно и то, что заморозка этих средств является обязанностью в соответствии с санкциями ЕС против России. То есть мы знаем, что эти средства здесь, и они не могут быть использованы Россией. Поэтому мы будем работать над улучшением нашей информации с государствами-членами", - сказал Виганд.По его словам, "также важно понимать, что это только начало, первый шаг в процессе, мы будем тесно работать с чешским председательством и государствами-членами ЕС над дальнейшими шагами, а также продолжим сотрудничество с иностранными партнерами и Украиной для поиска правильных решений".В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20221201/aktivy-1835579851.html

https://ria.ru/20221201/obse-1835566514.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кристиан виганд, эльвира набиуллина, россия, киев, сша, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии