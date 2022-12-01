https://ria.ru/20221201/aktivy-1835597211.html
ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России
ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России - РИА Новости, 01.12.2022
ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России
Еврокомиссия не имеет достаточной информации о замороженных активах ЦБ РФ для использования в интересах Украины, просит страны помочь в сборе данных, заявил на... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:55
2022-12-01T15:55
2022-12-01T15:55
кристиан виганд
эльвира набиуллина
россия
киев
сша
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Еврокомиссия не имеет достаточной информации о замороженных активах ЦБ РФ для использования в интересах Украины, просит страны помочь в сборе данных, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. При этом в документе указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса.Отвечая на вопрос, почему государства Евросоюза не публикуют данные о замороженных средствах Центробанка России, представитель ЕК пояснил, что Еврокомиссия не обладает данными для их возможного использования в целях восстановления Украины."Что касается порядка 300 миллиардов, то мы сами сообщили в своем послании государствам-членам ЕС, что хотим улучшить ситуацию с информацией по этим цифрам. Но очевидно и то, что заморозка этих средств является обязанностью в соответствии с санкциями ЕС против России. То есть мы знаем, что эти средства здесь, и они не могут быть использованы Россией. Поэтому мы будем работать над улучшением нашей информации с государствами-членами", - сказал Виганд.По его словам, "также важно понимать, что это только начало, первый шаг в процессе, мы будем тесно работать с чешским председательством и государствами-членами ЕС над дальнейшими шагами, а также продолжим сотрудничество с иностранными партнерами и Украиной для поиска правильных решений".В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристиан виганд, эльвира набиуллина, россия, киев, сша, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Кристиан Виганд, Эльвира Набиуллина, Россия, Киев, США, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
ЕК заявила, что не имеет достаточно данных о замороженных активах ЦБ России
ЕК: данных о замороженных активах ЦБР для использования в интересах Украины недостаточно
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Еврокомиссия не имеет достаточной информации о замороженных активах ЦБ РФ для использования в интересах Украины, просит страны помочь в сборе данных, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. При этом в документе указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка
России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса.
Отвечая на вопрос, почему государства Евросоюза не публикуют данные о замороженных средствах Центробанка России, представитель ЕК пояснил, что Еврокомиссия не обладает данными для их возможного использования в целях восстановления Украины.
"Что касается порядка 300 миллиардов, то мы сами сообщили в своем послании государствам-членам ЕС, что хотим улучшить ситуацию с информацией по этим цифрам. Но очевидно и то, что заморозка этих средств является обязанностью в соответствии с санкциями ЕС против России. То есть мы знаем, что эти средства здесь, и они не могут быть использованы Россией. Поэтому мы будем работать над улучшением нашей информации с государствами-членами", - сказал Виганд.
По его словам, "также важно понимать, что это только начало, первый шаг в процессе, мы будем тесно работать с чешским председательством и государствами-членами ЕС над дальнейшими шагами, а также продолжим сотрудничество с иностранными партнерами и Украиной для поиска правильных решений".
В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву
, заявил, что США
и Европа
, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.