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Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет
Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет - РИА Новости, 01.12.2022
Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет
"Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок - до 21 в неделю, и до 20 – из Москвы на Пхукет, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T06:29
2022-12-01T06:29
2022-12-01T09:11
туризм
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
москва
таиланд
бангкок
аэрофлот
s7 airlines
azur air
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок - до 21 в неделю, и до 20 – из Москвы на Пхукет, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.Посол отметил, что некоторые российские авиакомпании, например, "Аэрофлот", S7, Ikar и Azur Air, уже возобновили прямые рейсы, как регулярные, так и чартерные, из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока в Таиланд."Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейсов в неделю, а из Москвы на Пхукет - с 14 до 20 рейсов в неделю", - заявил посол."Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>
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сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), москва, таиланд, бангкок, аэрофлот, s7 airlines, azur air
Туризм, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Москва, Таиланд, Бангкок, Аэрофлот, S7 Airlines, Azur Air
06:29 01.12.2022 (обновлено: 09:11 01.12.2022)
Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет
Посол Таиланда: "Аэрофлот" втрое увеличит число рейсов из Москвы в Бангкок и на Пхукет