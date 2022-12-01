https://ria.ru/20221201/aeroflot-1835444943.html

Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет

Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет - РИА Новости, 01.12.2022

Посол Таиланда: "Аэрофлот" увеличит число рейсов в Бангкок и на Пхукет

"Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок - до 21 в неделю, и до 20 – из Москвы на Пхукет, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T06:29

2022-12-01T06:29

2022-12-01T09:11

туризм

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

москва

таиланд

бангкок

аэрофлот

s7 airlines

azur air

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок - до 21 в неделю, и до 20 – из Москвы на Пхукет, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.Посол отметил, что некоторые российские авиакомпании, например, "Аэрофлот", S7, Ikar и Azur Air, уже возобновили прямые рейсы, как регулярные, так и чартерные, из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока в Таиланд."Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейсов в неделю, а из Москвы на Пхукет - с 14 до 20 рейсов в неделю", - заявил посол."Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>

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сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), москва, таиланд, бангкок, аэрофлот, s7 airlines, azur air