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В Адыгее появилась улица Владимира Жоги - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/zhoga-1835287556.html
В Адыгее появилась улица Владимира Жоги
В Адыгее появилась улица Владимира Жоги - РИА Новости, 30.11.2022
В Адыгее появилась улица Владимира Жоги
Улица имени погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги появилась в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:40
2022-11-30T14:40
специальная военная операция на украине
общество
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Улица имени погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги появилась в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Одной из новых улиц Майкопа, которая находится в развивающемся микрорайоне Михайлово, присвоено имя Героя России, Героя ДНР Владимира Жоги… Данная инициатива принадлежит общественным организациям республики. Всецело её поддержал", - написал глава региона. По словам Кумпилова, в Адыгее будут увековечены имена и других воинов, местных жителей, участвовавших в специальной военной операции.Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога (позывной "Воха") погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Звание Героя России Президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге (посмертно) 6 марта. Погибший стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.
https://ria.ru/20220704/zakharchenko-1800151493.html
https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html
республика адыгея
майкоп
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общество, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:40 30.11.2022
 
В Адыгее появилась улица Владимира Жоги

Власти Адыгеи присвоили новой улице в Майкопе имя Героя России Владимира Жоги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрощание с командиром разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимиром Жогой в Донецке
Прощание с командиром разведывательного батальона Спарта из ДНР Владимиром Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прощание с командиром разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимиром Жогой в Донецке. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Улица имени погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги появилась в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
"Одной из новых улиц Майкопа, которая находится в развивающемся микрорайоне Михайлово, присвоено имя Героя России, Героя ДНР Владимира Жоги… Данная инициатива принадлежит общественным организациям республики. Всецело её поддержал", - написал глава региона. По словам Кумпилова, в Адыгее будут увековечены имена и других воинов, местных жителей, участвовавших в специальной военной операции.
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:46
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога (позывной "Воха") погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Звание Героя России Президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге (посмертно) 6 марта. Погибший стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.
Церемония открытия памятника командиру отдельного разведывательного батальона Спарта Владимиру Жоге в Волновах - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:36Специальная военная операция на Украине
Памятник Герою России Владимиру Жоге открыли в Волновахе
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика АдыгеяМайкопМурат КумпиловРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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