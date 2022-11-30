В Адыгее появилась улица Владимира Жоги
Власти Адыгеи присвоили новой улице в Майкопе имя Героя России Владимира Жоги
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрощание с командиром разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимиром Жогой в Донецке
Прощание с командиром разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимиром Жогой в Донецке. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Улица имени погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги появилась в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
"Одной из новых улиц Майкопа, которая находится в развивающемся микрорайоне Михайлово, присвоено имя Героя России, Героя ДНР Владимира Жоги… Данная инициатива принадлежит общественным организациям республики. Всецело её поддержал", - написал глава региона. По словам Кумпилова, в Адыгее будут увековечены имена и других воинов, местных жителей, участвовавших в специальной военной операции.
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога (позывной "Воха") погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Звание Героя России Президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге (посмертно) 6 марта. Погибший стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.