https://ria.ru/20221130/zhoga-1835287556.html

В Адыгее появилась улица Владимира Жоги

В Адыгее появилась улица Владимира Жоги - РИА Новости, 30.11.2022

В Адыгее появилась улица Владимира Жоги

Улица имени погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги появилась в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:40

2022-11-30T14:40

2022-11-30T14:40

специальная военная операция на украине

общество

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Улица имени погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги появилась в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале."Одной из новых улиц Майкопа, которая находится в развивающемся микрорайоне Михайлово, присвоено имя Героя России, Героя ДНР Владимира Жоги… Данная инициатива принадлежит общественным организациям республики. Всецело её поддержал", - написал глава региона. По словам Кумпилова, в Адыгее будут увековечены имена и других воинов, местных жителей, участвовавших в специальной военной операции.Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога (позывной "Воха") погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). Звание Героя России Президент РФ Владимир Путин присвоил Владимиру Жоге (посмертно) 6 марта. Погибший стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.

https://ria.ru/20220704/zakharchenko-1800151493.html

https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html

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майкоп

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр