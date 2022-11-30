https://ria.ru/20221130/zhaloby-1835431721.html

Немецкие правозащитники получили около 800 жалоб о дискриминации русских

Немецкие правозащитники получили около 800 жалоб о дискриминации русских - РИА Новости, 30.11.2022

Немецкие правозащитники получили около 800 жалоб о дискриминации русских

Около 800 жалоб от русскоязычных жителей Германии поступило в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR за пять последних месяцев, сообщила организация. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:56

2022-11-30T23:56

2022-11-30T23:56

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Около 800 жалоб от русскоязычных жителей Германии поступило в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR за пять последних месяцев, сообщила организация.Ранее сообщалось, что в июне текущего года группа политиков в Германии создали некоммерческую ассоциацию VADAR - по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Участники организации оказывают русскоязычному населению ФРГ, пострадавшему от русофобии, всеобъемлющую поддержку, в том числе юридическую."С момента создания в социальные сети, официальную почту и чат-бот VADAR поступило 789 обращений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ассоциации. При этом более чем в 10% обращений юристы VADAR усмотрели явные признаки русофобии и дискриминации русскоязычных жителей Германии."За пять месяцев правозащитникам пришлось вступать в защиту населения по самым вопиющим фактам русофобии в Германии. Основная работа ведётся с правоохранительными и судебными органами ФРГ", - уточнили в ассоциации.Отмечается, что в настоящий момент шесть дел находятся в судах, два – в апелляционных судебных процессах, по десяти случаям опротестовывается заведение уголовных дел. Юристы и члены VADAR также оказывают консультационные услуги пострадавшим от дискриминации русским и русскоговорящим жителям ФРГ. Отмечается, что более 160 гражданам были оказаны консультации или правовая поддержка."Многие случаи были урегулированы в досудебном порядке, в том числе выселение из квартир, разрыв рабочих договоров, вмешательство в личную жизнь, притеснение детей в учебных заведениях и факты оскорбительных русофобских высказываний. Отдельный блок деятельности связан с взаимодействием с банковскими структурами, без законных оснований блокирующих счета русских сограждан", - добавили в организации.Кроме того, члены VADAR направили восемь депутатских запросов в министерства, прокуратуру, правительству, уполномоченному правительство ФРГ по правам человека и другие инстанции. Также правозащитники подали 8 заявлений в криминальную полицию ФРГ, в том числе против главы Христианско-демократического союза в Берлине Стефана Эверса, за разжигание ненависти в адрес участников автопробега за Россию.Отмечается, что немецкие правозащитники проводят точечную разъяснительную работу с работодателями, арендодателями, руководителями учреждений образования о недопустимости дискриминации, притеснений и тем более оскорблений и угроз в адрес русскоязычных граждан Германии.Ассоциация VADAR была создана группой политиков во главе с экс-депутатом бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ульрихом Ойме. Учредителями организации также стали депутат бундестага, член президиума АдГ Харальд Вайель и депутат бундестага, уполномоченный по правам русскоговорящих и российских немцев в Германии Евгений Шмидт.

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831143668.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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Наталья Макарова

евгений шмидт, германия, в мире, берлин (город), россия