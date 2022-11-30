https://ria.ru/20221130/zhaloba-1835212030.html

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ивану Сафронову

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ивану Сафронову - РИА Новости, 30.11.2022

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ивану Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 7 декабря отложил рассмотрение жалобы защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:18

2022-11-30T11:18

2022-11-30T11:18

россия

происшествия

иван сафронов

иван павлов

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599645454_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_b05adc608947770922ff91250fbd80ad.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 7 декабря отложил рассмотрение жалобы защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."По техническим причинам судебное заседание отложено на 7 декабря, 13.00", - рассказал собеседник агентства.Заседание должно было пройти сегодня в закрытом от публики режиме - всё из-за секретности материалов.Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Защита в тот же день подала апелляционную жалобу на решение суда. Данный приговор – один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "госизмена". Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлением недоказанным. В период расследования дела защита молодого человека заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ. За это время на основного адвоката Сафронова Ивана Павлова (признан иноагентом) завели уголовное дело за разглашение данных предварительного расследования, он покинул Россию и сейчас объявлен в розыск. Сменивший Павлова защитник Дмитрий Талантов также был обвинен в преступлении (по делу о фейках о российской армии), сейчас он находится под стражей.

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20220906/safronov-1814745783.html

https://ria.ru/20220905/obosnovanie-1814622293.html

россия

африка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, иван сафронов, иван павлов, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, африка, сша