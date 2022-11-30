Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ивану Сафронову
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Сафронову по делу о госизмене
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции на 7 декабря отложил рассмотрение жалобы защиты на 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"По техническим причинам судебное заседание отложено на 7 декабря, 13.00", - рассказал собеседник агентства.
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Заседание должно было пройти сегодня в закрытом от публики режиме - всё из-за секретности материалов.
Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Защита в тот же день подала апелляционную жалобу на решение суда. Данный приговор – один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "госизмена". Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления.
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Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлением недоказанным. В период расследования дела защита молодого человека заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ. За это время на основного адвоката Сафронова Ивана Павлова (признан иноагентом) завели уголовное дело за разглашение данных предварительного расследования, он покинул Россию и сейчас объявлен в розыск. Сменивший Павлова защитник Дмитрий Талантов также был обвинен в преступлении (по делу о фейках о российской армии), сейчас он находится под стражей.
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