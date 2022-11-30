https://ria.ru/20221130/zemlyane-1835218412.html

"Земляне" дадут благотворительный концерт

"Земляне" дадут благотворительный концерт - РИА Новости, 30.11.2022

"Земляне" дадут благотворительный концерт

Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:06

2022-11-30T13:06

2022-11-30T13:06

шоубиз

группа "земляне"

музыка

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11 декабря в "ВТБ Арене". Зрителей ждут лучшие композиции коллектива. Также они услышат песни в исполнении Димы Билана, Сергея Лазарева, Елены Север, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, ANNA ASTI и многих других известных артистов. Стоимость билетов составит 450 и 700 рублей. Все вырученные средства за концерт "Земляне" направят нуждающимся жителям присоединенных к России территорий, а также в адрес госпиталей прифронтовых городов. Кроме того, помощь получат вынужденные переселенцы Харьковской области.Ранее коллектив отметил 45-летие группы в Санкт-Петербурге. Они исполнили старые хиты и новые песни.

https://ria.ru/20220701/zemlyane-1799568926.html

россия

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

группа "земляне", музыка, россия