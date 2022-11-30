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"Земляне" дадут благотворительный концерт - РИА Новости, 30.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221130/zemlyane-1835218412.html
"Земляне" дадут благотворительный концерт
"Земляне" дадут благотворительный концерт - РИА Новости, 30.11.2022
"Земляне" дадут благотворительный концерт
Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:06
2022-11-30T13:06
шоубиз
группа "земляне"
музыка
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11 декабря в "ВТБ Арене". Зрителей ждут лучшие композиции коллектива. Также они услышат песни в исполнении Димы Билана, Сергея Лазарева, Елены Север, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, ANNA ASTI и многих других известных артистов. Стоимость билетов составит 450 и 700 рублей. Все вырученные средства за концерт "Земляне" направят нуждающимся жителям присоединенных к России территорий, а также в адрес госпиталей прифронтовых городов. Кроме того, помощь получат вынужденные переселенцы Харьковской области.Ранее коллектив отметил 45-летие группы в Санкт-Петербурге. Они исполнили старые хиты и новые песни.
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Александра Липатова
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группа "земляне", музыка, россия
Шоубиз, Группа "Земляне", Музыка, Россия
13:06 30.11.2022
 
"Земляне" дадут благотворительный концерт

Группа "Земляне" даст рождественский благотворительный концерт

© Фото предоставлено RMGКонцерт группы "Земляне"
Концерт группы Земляне
© Фото предоставлено RMG
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11 декабря в "ВТБ Арене".
© Фото предоставлено RMGКонцерт группы "Земляне"
Концерт группы Земляне
© Фото предоставлено RMG
Концерт группы "Земляне"

"Мы хотим подарить всем зрителям ощущение праздника и чуда. Важно накануне Нового года окунуться в атмосферу уюта и всеобщего единения. Надеемся, что наш концерт подарит чудо и тем, кто особенно нуждается в помощи, ведь часть средств, вырученных от продажи билетов, будет передана на благотворительность", – поделились музыканты.

© Фото предоставлено RMGКонцерт группы "Земляне"
Концерт группы Земляне
© Фото предоставлено RMG
Концерт группы "Земляне"
Зрителей ждут лучшие композиции коллектива. Также они услышат песни в исполнении Димы Билана, Сергея Лазарева, Елены Север, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, ANNA ASTI и многих других известных артистов.
© Фото предоставлено RMGКонцерт группы "Земляне"
Концерт группы Земляне
© Фото предоставлено RMG
Концерт группы "Земляне"
Стоимость билетов составит 450 и 700 рублей.
Все вырученные средства за концерт "Земляне" направят нуждающимся жителям присоединенных к России территорий, а также в адрес госпиталей прифронтовых городов. Кроме того, помощь получат вынужденные переселенцы Харьковской области.
Ранее коллектив отметил 45-летие группы в Санкт-Петербурге. Они исполнили старые хиты и новые песни.
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 14:34Шоубиз
Группа "Земляне" направит в ДНР средства от продажи билетов
 
ШоубизГруппа "Земляне"МузыкаРоссия
 
 
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