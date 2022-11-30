https://ria.ru/20221130/zemlyane-1835218412.html
"Земляне" дадут благотворительный концерт
"Земляне" дадут благотворительный концерт - РИА Новости, 30.11.2022
"Земляне" дадут благотворительный концерт
Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:06
2022-11-30T13:06
2022-11-30T13:06
шоубиз
группа "земляне"
музыка
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11 декабря в "ВТБ Арене". Зрителей ждут лучшие композиции коллектива. Также они услышат песни в исполнении Димы Билана, Сергея Лазарева, Елены Север, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, ANNA ASTI и многих других известных артистов. Стоимость билетов составит 450 и 700 рублей. Все вырученные средства за концерт "Земляне" направят нуждающимся жителям присоединенных к России территорий, а также в адрес госпиталей прифронтовых городов. Кроме того, помощь получат вынужденные переселенцы Харьковской области.Ранее коллектив отметил 45-летие группы в Санкт-Петербурге. Они исполнили старые хиты и новые песни.
https://ria.ru/20220701/zemlyane-1799568926.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа "земляне", музыка, россия
Шоубиз, Группа "Земляне", Музыка, Россия
"Земляне" дадут благотворительный концерт
Группа "Земляне" даст рождественский благотворительный концерт
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Группа "Земляне" соберет звездных гостей на рождественском благотворительном концерте в поддержку жителей присоединенных территорий. Мероприятие состоится 11 декабря в "ВТБ Арене".
"Мы хотим подарить всем зрителям ощущение праздника и чуда. Важно накануне Нового года окунуться в атмосферу уюта и всеобщего единения. Надеемся, что наш концерт подарит чудо и тем, кто особенно нуждается в помощи, ведь часть средств, вырученных от продажи билетов, будет передана на благотворительность", – поделились музыканты.
Зрителей ждут лучшие композиции коллектива. Также они услышат песни в исполнении Димы Билана, Сергея Лазарева, Елены Север, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, ANNA ASTI и многих других известных артистов.
Стоимость билетов составит 450 и 700 рублей.
Все вырученные средства за концерт "Земляне" направят нуждающимся жителям присоединенных к России территорий, а также в адрес госпиталей прифронтовых городов. Кроме того, помощь получат вынужденные переселенцы Харьковской области.
Ранее коллектив отметил
45-летие группы в Санкт-Петербурге. Они исполнили старые хиты и новые песни.