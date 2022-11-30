https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835179720.html
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его разговора с Шольцем
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его разговора с Шольцем - РИА Новости, 30.11.2022
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его разговора с Шольцем
Пользователи Twitter негативно восприняли публикацию президента Украины Владимира Зеленского о его телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:13
2022-11-30T09:13
2022-11-30T10:17
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно восприняли публикацию президента Украины Владимира Зеленского о его телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.В разговоре политики обсудили вывоз зерна с Украины, а также военные поставки Киеву от Берлина и попытки урегулирования конфликта.Комментаторы в социальной сети, в свою очередь, задали Зеленскому несколько неудобных вопросов о коррупции и электроснабжении Украины."Формула мира? У вас заканчиваются чужие деньги?" — спросил ukipwebmaster."Ради чего вы растягиваете этот конфликт? Скрываете свою коррупцию? Прекратите воевать и вернитесь к мирным переговорам!" — потребовал PurdueGator."А вы знали, что скоро будет -25 градусов? Может, вам стоит меньше беспокоиться об экспорте, а больше — о вашей проблеме с электроэнергией?" — прокомментировал ArshadShekel.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://rsport.ria.ru/20221129/bolelschik-1835148276.html
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в мире, владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, киев, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Германия, Киев, Twitter
09:13 30.11.2022 (обновлено: 10:17 30.11.2022)
В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его разговора с Шольцем
Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о разговоре с Шольцем