https://ria.ru/20221130/zelenskaya-1835329667.html

Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках

Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках - РИА Новости, 30.11.2022

Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, с призывом образумиться и сказать... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:14

2022-11-30T16:14

2022-11-30T16:14

россия

украина

елена зеленская

екатерина лахова

союз женщин россии

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, с призывом образумиться и сказать правду."Сердце переполняет боль от непонимания: что нужно сделать, чтобы нас услышали? Как опровергнуть гнусную ложь, тиражируемую по всему миру? Эти эмоции вызвали слова жены Зеленского... Вы жена, во всем поддерживающая своего мужа. Но Вы, и женщина, мать, позволившая недопустимые слова, а попросту говоря, грязную и низкую ложь, публично обвиняя российских женщин в призывах к насилию. История не простит Вам осознанного введения в заблуждение мирового сообщества", - говорится в обращении.Председатель Союза женщин России призвала Зеленскую к разуму. Она потребовала сказать правду, что именно российская женщина предоставляет "кров спасающимся от украинских снарядов беженцам, кормит и одевает их... залечивает раны и обихаживает украинских пленных... неустанно молится за мир"."А топить детей, расстреливать и кастрировать военнопленных, сжигать заживо – такие приказы отдает именно украинская сторона и такие же призывы звучат исключительно на украинской мове. Остановитесь! Пока еще есть время посмотреть правде в глаза и сделать все, чтобы наши дети жили в мире, добре и согласии", - заключила Лахова.

https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835179720.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, елена зеленская, екатерина лахова, союз женщин россии, в мире