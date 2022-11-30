https://ria.ru/20221130/zelenskaya-1835329667.html
Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках
Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках - РИА Новости, 30.11.2022
Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, с призывом образумиться и сказать... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:14
2022-11-30T16:14
2022-11-30T16:14
россия
украина
елена зеленская
екатерина лахова
союз женщин россии
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, с призывом образумиться и сказать правду."Сердце переполняет боль от непонимания: что нужно сделать, чтобы нас услышали? Как опровергнуть гнусную ложь, тиражируемую по всему миру? Эти эмоции вызвали слова жены Зеленского... Вы жена, во всем поддерживающая своего мужа. Но Вы, и женщина, мать, позволившая недопустимые слова, а попросту говоря, грязную и низкую ложь, публично обвиняя российских женщин в призывах к насилию. История не простит Вам осознанного введения в заблуждение мирового сообщества", - говорится в обращении.Председатель Союза женщин России призвала Зеленскую к разуму. Она потребовала сказать правду, что именно российская женщина предоставляет "кров спасающимся от украинских снарядов беженцам, кормит и одевает их... залечивает раны и обихаживает украинских пленных... неустанно молится за мир"."А топить детей, расстреливать и кастрировать военнопленных, сжигать заживо – такие приказы отдает именно украинская сторона и такие же призывы звучат исключительно на украинской мове. Остановитесь! Пока еще есть время посмотреть правде в глаза и сделать все, чтобы наши дети жили в мире, добре и согласии", - заключила Лахова.
https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835179720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, елена зеленская, екатерина лахова, союз женщин россии, в мире
Россия, Украина, Елена Зеленская, Екатерина Лахова, Союз женщин России, В мире
Глава Союза Женщин России обвинила Елену Зеленскую во лжи о россиянках
Глава Союза Женщин России призвала Зеленскую к разуму после ее оскорблений россиянок
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Елене Зеленской, обвинившей россиянок в поощрении насилия, с призывом образумиться и сказать правду.
"Сердце переполняет боль от непонимания: что нужно сделать, чтобы нас услышали? Как опровергнуть гнусную ложь, тиражируемую по всему миру? Эти эмоции вызвали слова жены Зеленского... Вы жена, во всем поддерживающая своего мужа. Но Вы, и женщина, мать, позволившая недопустимые слова, а попросту говоря, грязную и низкую ложь, публично обвиняя российских женщин в призывах к насилию. История не простит Вам осознанного введения в заблуждение мирового сообщества", - говорится в обращении.
Председатель Союза женщин России призвала Зеленскую к разуму. Она потребовала сказать правду, что именно российская женщина предоставляет "кров спасающимся от украинских снарядов беженцам, кормит и одевает их... залечивает раны и обихаживает украинских пленных... неустанно молится за мир".
"А топить детей, расстреливать и кастрировать военнопленных, сжигать заживо – такие приказы отдает именно украинская сторона и такие же призывы звучат исключительно на украинской мове. Остановитесь! Пока еще есть время посмотреть правде в глаза и сделать все, чтобы наши дети жили в мире, добре и согласии", - заключила Лахова.