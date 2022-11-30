https://ria.ru/20221130/zelenaya_subbota-1835703010.html
Коньки, ватрушку и ракетки принесли в Москве на "Зеленую субботу"
Коньки, ватрушку и ракетки принесли в Москве на "Зеленую субботу" - РИА Новости, 01.12.2022
Коньки, ватрушку и ракетки принесли в Москве на "Зеленую субботу"
Коньки, ватрушку, ракетки и принадлежности для фитнеса принесли в Москве на спортивную "Зелёную субботу", сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T16:50
2022-11-30T16:50
2022-12-01T19:17
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Коньки, ватрушку, ракетки и принадлежности для фитнеса принесли в Москве на спортивную "Зелёную субботу", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что акция по обмену инвентарём для спорта и туризма "Зелёная суббота" прошла в минувшую субботу в столице."В преддверии зимы и сезонных развлечений, москвичи принесли на обмен 3 пары коньков, ватрушку для катания, ракетки, а забрали инвентарь и одежду для фитнеса - эспандеры, резинки, бутылки для воды, топы и лосины. Также на обмен москвичи принесли ботинки для лыж, шапки и шарфы для занятий спортом", - цитируют в сообщении руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.Сообщается, что москвичи принесли на обмен более 500 вещей - это не только товары для спорта и туризма, но и различные предметы гардероба.Уточняется, что следующая "Зелёная суббота" состоится 10 декабря. Она будет посвящена Новому году и обмену различными украшениями, подарками и всем, что понадобится для празднования Нового года и Рождества.
https://ria.ru/20221025/moskva-1826683651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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