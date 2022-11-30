Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах
Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле.
В ходе совещания с членами правительства Путин затронул тему работу системы бюджетных организаций. Президент обратил внимание, что в последние годы бюджет госзадания для таких организаций "сократился в номинале примерно на 20%, а в реальном выражении с учетом накопленной инфляции объем госзадания снизился еще сильнее". Кроме того, еще не восстановились после эпидемии коронавируса собственные доходы бюджетных организаций, в первую очередь в учреждениях культуры.
"Прошу правительство проанализировать ситуацию вплоть до каждого конкретного учреждения и предложить решения, чтобы повысить эффективность бюджетных организаций, улучшить работу всей системы. Нужно сделать так, чтобы занятые здесь специалисты, в том числе и те, кто не входит в так называемые, указные категории, про них тоже не нужно забывать, получали достойный уровень заработной платы и были мотивированы выполнять свои профессиональные обязанности качественно, на высоком уровне", - сказал президент.
"В свою очередь прошу и руководителей регионов держать этот вопрос на постоянном личном контроле. Здесь не могу не согласиться с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), и еще раз сказать о том, что нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, - это уровень благосостояния граждан России", - подчеркнул Путин.