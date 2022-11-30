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Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах
Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах - РИА Новости, 30.11.2022
Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах
Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:43
2022-11-30T14:43
россия
владимир путин
регионы
зарплата
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле.В ходе совещания с членами правительства Путин затронул тему работу системы бюджетных организаций. Президент обратил внимание, что в последние годы бюджет госзадания для таких организаций "сократился в номинале примерно на 20%, а в реальном выражении с учетом накопленной инфляции объем госзадания снизился еще сильнее". Кроме того, еще не восстановились после эпидемии коронавируса собственные доходы бюджетных организаций, в первую очередь в учреждениях культуры."Прошу правительство проанализировать ситуацию вплоть до каждого конкретного учреждения и предложить решения, чтобы повысить эффективность бюджетных организаций, улучшить работу всей системы. Нужно сделать так, чтобы занятые здесь специалисты, в том числе и те, кто не входит в так называемые, указные категории, про них тоже не нужно забывать, получали достойный уровень заработной платы и были мотивированы выполнять свои профессиональные обязанности качественно, на высоком уровне", - сказал президент."В свою очередь прошу и руководителей регионов держать этот вопрос на постоянном личном контроле. Здесь не могу не согласиться с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), и еще раз сказать о том, что нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, - это уровень благосостояния граждан России", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, регионы, зарплата
Россия, Владимир Путин, Регионы, Зарплата
14:43 30.11.2022
 
Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах

Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле.
В ходе совещания с членами правительства Путин затронул тему работу системы бюджетных организаций. Президент обратил внимание, что в последние годы бюджет госзадания для таких организаций "сократился в номинале примерно на 20%, а в реальном выражении с учетом накопленной инфляции объем госзадания снизился еще сильнее". Кроме того, еще не восстановились после эпидемии коронавируса собственные доходы бюджетных организаций, в первую очередь в учреждениях культуры.
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"Прошу правительство проанализировать ситуацию вплоть до каждого конкретного учреждения и предложить решения, чтобы повысить эффективность бюджетных организаций, улучшить работу всей системы. Нужно сделать так, чтобы занятые здесь специалисты, в том числе и те, кто не входит в так называемые, указные категории, про них тоже не нужно забывать, получали достойный уровень заработной платы и были мотивированы выполнять свои профессиональные обязанности качественно, на высоком уровне", - сказал президент.
"В свою очередь прошу и руководителей регионов держать этот вопрос на постоянном личном контроле. Здесь не могу не согласиться с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), и еще раз сказать о том, что нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, - это уровень благосостояния граждан России", - подчеркнул Путин.
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РоссияВладимир ПутинРегионыЗарплата
 
 
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