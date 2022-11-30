https://ria.ru/20221130/zarplaty-1835289196.html

Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах

Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах - РИА Новости, 30.11.2022

Путин призвал контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:43

2022-11-30T14:43

2022-11-30T14:43

россия

владимир путин

регионы

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835267802_0:288:3105:2035_1920x0_80_0_0_40513510fd0e6ff3161af79d051b7cfc.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей регионов держать ситуацию с зарплатами бюджетников на контроле.В ходе совещания с членами правительства Путин затронул тему работу системы бюджетных организаций. Президент обратил внимание, что в последние годы бюджет госзадания для таких организаций "сократился в номинале примерно на 20%, а в реальном выражении с учетом накопленной инфляции объем госзадания снизился еще сильнее". Кроме того, еще не восстановились после эпидемии коронавируса собственные доходы бюджетных организаций, в первую очередь в учреждениях культуры."Прошу правительство проанализировать ситуацию вплоть до каждого конкретного учреждения и предложить решения, чтобы повысить эффективность бюджетных организаций, улучшить работу всей системы. Нужно сделать так, чтобы занятые здесь специалисты, в том числе и те, кто не входит в так называемые, указные категории, про них тоже не нужно забывать, получали достойный уровень заработной платы и были мотивированы выполнять свои профессиональные обязанности качественно, на высоком уровне", - сказал президент."В свою очередь прошу и руководителей регионов держать этот вопрос на постоянном личном контроле. Здесь не могу не согласиться с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), и еще раз сказать о том, что нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, - это уровень благосостояния граждан России", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835277982.html

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835268795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, регионы, зарплата