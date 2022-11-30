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Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам

Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам - РИА Новости, 30.11.2022

Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам

Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся "люфт" в 5%. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:15

2022-11-30T14:15

2022-11-30T14:54

россия

владимир путин

зарплаты

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся "люфт" в 5%."Чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже, а именно для тех субъектов федерации, которые в оговоренные сроки не добирают какой-то процент, мы сделали им небольшой допуск, своего рода люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%. Однако на что хочу обратить внимание коллег в правительстве, да и регионов в данном случае, это решение ни в коем случае не является сигналом или оправданием того, чтобы вообще снизить планку", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что люфт также не должен восприниматься оправданием "рассматривать ситуацию таким образом, что, если разрешается исполнить целевые показатели на 95%, то есть возможность на 100% исполнять или нет, все равно будем 95%, и так будем в будущем поступать постоянно"."Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплаты бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные", - сказал Путин.По его данным, на сегодняшний день только 10 субъектов федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, и то не на все 100%, а с пяти-процентным отклонением."По сути, решение пойти навстречу регионам, учесть неизбежную волатильность воспринимается как неправильный сигнал и служит способом оправдать недоработки. Давайте не будем так поступать, подобный подход неприемлем. Еще раз подчеркну, цели по зарплатам в бюджетной сфере остаются прежними. Они зафкисированы в указе президента и обязательны к исполнению", - сказал Путин.Кроме того, президент отметил, что в этом направлении давалась "поблажка", но финансы складываются "нормально"."Мы делали, так скажем, по-народному, "поблажку", имея в виду, что мы не очень представляли, как будут складываться финансы в конце года, но они складываются нормально, благоприятно. Здесь на этом направлении нужна только более активная, эффективная работа всех уровней власти", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/indeksatsiya-1835280205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, зарплаты, экономика