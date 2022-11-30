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Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам
Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам - РИА Новости, 30.11.2022
Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам
Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся "люфт" в 5%. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:15
2022-11-30T14:54
россия
владимир путин
зарплаты
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся "люфт" в 5%."Чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже, а именно для тех субъектов федерации, которые в оговоренные сроки не добирают какой-то процент, мы сделали им небольшой допуск, своего рода люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%. Однако на что хочу обратить внимание коллег в правительстве, да и регионов в данном случае, это решение ни в коем случае не является сигналом или оправданием того, чтобы вообще снизить планку", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что люфт также не должен восприниматься оправданием "рассматривать ситуацию таким образом, что, если разрешается исполнить целевые показатели на 95%, то есть возможность на 100% исполнять или нет, все равно будем 95%, и так будем в будущем поступать постоянно"."Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплаты бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные", - сказал Путин.По его данным, на сегодняшний день только 10 субъектов федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, и то не на все 100%, а с пяти-процентным отклонением."По сути, решение пойти навстречу регионам, учесть неизбежную волатильность воспринимается как неправильный сигнал и служит способом оправдать недоработки. Давайте не будем так поступать, подобный подход неприемлем. Еще раз подчеркну, цели по зарплатам в бюджетной сфере остаются прежними. Они зафкисированы в указе президента и обязательны к исполнению", - сказал Путин.Кроме того, президент отметил, что в этом направлении давалась "поблажка", но финансы складываются "нормально"."Мы делали, так скажем, по-народному, "поблажку", имея в виду, что мы не очень представляли, как будут складываться финансы в конце года, но они складываются нормально, благоприятно. Здесь на этом направлении нужна только более активная, эффективная работа всех уровней власти", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, зарплаты, экономика
Россия, Владимир Путин, Зарплаты, Экономика
14:15 30.11.2022 (обновлено: 14:54 30.11.2022)
 
Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам

Президент Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся "люфт" в 5%.
"Чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже, а именно для тех субъектов федерации, которые в оговоренные сроки не добирают какой-то процент, мы сделали им небольшой допуск, своего рода люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%. Однако на что хочу обратить внимание коллег в правительстве, да и регионов в данном случае, это решение ни в коем случае не является сигналом или оправданием того, чтобы вообще снизить планку", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Он отметил, что люфт также не должен восприниматься оправданием "рассматривать ситуацию таким образом, что, если разрешается исполнить целевые показатели на 95%, то есть возможность на 100% исполнять или нет, все равно будем 95%, и так будем в будущем поступать постоянно".
"Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплаты бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные", - сказал Путин.
По его данным, на сегодняшний день только 10 субъектов федерации выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, и то не на все 100%, а с пяти-процентным отклонением.
"По сути, решение пойти навстречу регионам, учесть неизбежную волатильность воспринимается как неправильный сигнал и служит способом оправдать недоработки. Давайте не будем так поступать, подобный подход неприемлем. Еще раз подчеркну, цели по зарплатам в бюджетной сфере остаются прежними. Они зафкисированы в указе президента и обязательны к исполнению", - сказал Путин.
Кроме того, президент отметил, что в этом направлении давалась "поблажка", но финансы складываются "нормально".
"Мы делали, так скажем, по-народному, "поблажку", имея в виду, что мы не очень представляли, как будут складываться финансы в конце года, но они складываются нормально, благоприятно. Здесь на этом направлении нужна только более активная, эффективная работа всех уровней власти", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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