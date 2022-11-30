https://ria.ru/20221130/zarplaty-1835269141.html

Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин

Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022

Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин

Заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:51

2022-11-30T13:51

2022-11-30T14:00

зарплата

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат", - сказал Путин.Президент РФ в среду проводит совещание с кабмином. Основная тема совещания – заработные платы в бюджетной сфере.

https://ria.ru/20221130/putin-1835268326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

зарплата, россия, экономика, владимир путин