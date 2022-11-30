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Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
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Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин
Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин
Заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:51
2022-11-30T14:00
зарплата
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду."По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат", - сказал Путин.Президент РФ в среду проводит совещание с кабмином. Основная тема совещания – заработные платы в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20221130/putin-1835268326.html
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зарплата, россия, экономика, владимир путин
Зарплата, Россия, Экономика, Владимир Путин
13:51 30.11.2022 (обновлено: 14:00 30.11.2022)
 
Зарплаты в России растут чуть выше прогнозов, заявил Путин

Президент Путин заявил, что зарплаты в России растут чуть выше прогнозов

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат", - сказал Путин.
Президент РФ в среду проводит совещание с кабмином. Основная тема совещания – заработные платы в бюджетной сфере.
Путин: Наша приоритетная задача – выход на реальный рост доходов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:49
Путин назвал главные задачи властей
 
ЗарплатаРоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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