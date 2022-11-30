https://ria.ru/20221130/zarplata-1835377143.html

Глава Минтруда рассказал, сколько регионы получили на зарплаты бюджетникам

Глава Минтруда рассказал, сколько регионы получили на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 30.11.2022

Глава Минтруда рассказал, сколько регионы получили на зарплаты бюджетникам

Более 93 миллиардов рублей было направлено регионам для выполнения майских указов президента РФ по зарплатам бюджетников, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:10

2022-11-30T18:10

2022-11-30T18:11

общество

антон котяков

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 93 миллиардов рублей было направлено регионам для выполнения майских указов президента РФ по зарплатам бюджетников, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."В совокупности общий объем поддержки, который уже оказан... превышает 93 миллиарда рублей", - отметил министр в эфире телеканала "Россия-24".Он обратил внимание, что президент страны Владимир Путин дал поручение дополнительно проработать и проанализировать ситуацию по исполнению региональных бюджетов до конца года. В случае необходимости Минфин выделит дополнительные ресурсы для достижения показателей по указам президента, добавил министр.В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - до 200%.В частности, поставленными задачами были обозначены: доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе, доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.Также была обозначена задача доведения к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе и повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Это, как говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году, даст развитие всем областям и поможет привлечь специалистов.В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не были достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года. Также он поручил предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на 2022 год, попросил кабмин держать эти вопросы на контроле.

https://ria.ru/20221130/indeksatsiya-1835277846.html

https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835282904.html

https://ria.ru/20221124/zarplata-1833811587.html

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общество, антон котяков, россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин