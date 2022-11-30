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На Запорожье рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции России - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/zaporozhe-1835162168.html
На Запорожье рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции России
На Запорожье рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции России - РИА Новости, 30.11.2022
На Запорожье рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции России
Украинские боевики ежедневно атакуют позиции российских военных на Запорожском направлении, но все попытки остаются тщетными, сказал журналистам командир одного РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:09
2022-11-30T11:05
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Украинские боевики ежедневно атакуют позиции российских военных на Запорожском направлении, но все попытки остаются тщетными, сказал журналистам командир одного из подразделений вооруженных сил с позывным Гектор."Очень часто ДРГ пытаются прорваться. Отражаем любое наступление противника", — отметил он.При очередной попытке пробиться вперед ВСУ потеряли порядка ста человек убитыми, уточнил Гектор. По словам военного, предотвратить продвижение удалось с помощью артиллерии."Было уничтожено более десяти единиц техники и до ста человек личного состава. Это по донесениям разведки", — пояснил он.Другой командир подчеркнул, что все попытки противника атаковать позиции Вооруженных сил России успешно отбиваются еще на начальной стадии."На нашем участке жарко, горячо. Ежедневно пытаются прорваться. У нас наблюдательные вышки, в прибор ночного видения, в тепловизоре видно любое движение. Мы их останавливаем", — добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Командир с позывным "Гектор" о безуспешных атаках ВСУ на Запорожском направлении
Украинские боевики ежедневно безуспешно атакуют российские позиции на запорожском направлении, все попытки пресекаются, заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил России.
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россия, запорожье, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Украина
05:09 30.11.2022 (обновлено: 11:05 30.11.2022)
 
На Запорожье рассказали о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции России

Командир Гектор: ВСУ ежедневно безуспешно атакуют позиции России на Запорожье

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Украинские боевики ежедневно атакуют позиции российских военных на Запорожском направлении, но все попытки остаются тщетными, сказал журналистам командир одного из подразделений вооруженных сил с позывным Гектор.
"Очень часто ДРГ пытаются прорваться. Отражаем любое наступление противника", — отметил он.
При очередной попытке пробиться вперед ВСУ потеряли порядка ста человек убитыми, уточнил Гектор. По словам военного, предотвратить продвижение удалось с помощью артиллерии.
"Было уничтожено более десяти единиц техники и до ста человек личного состава. Это по донесениям разведки", — пояснил он.
Другой командир подчеркнул, что все попытки противника атаковать позиции Вооруженных сил России успешно отбиваются еще на начальной стадии.
"На нашем участке жарко, горячо. Ежедневно пытаются прорваться. У нас наблюдательные вышки, в прибор ночного видения, в тепловизоре видно любое движение. Мы их останавливаем", — добавил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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