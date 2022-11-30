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Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022
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Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:26
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белоруссия
россия
виктор хренин
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - отметил Хренин в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
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белоруссия, россия, виктор хренин
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин
19:26 30.11.2022 (обновлено: 20:01 30.11.2022)
 
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии

МО Белоруссии: Запад напрямую рассматривает Москву и Минск в качестве противников

CC BY-SA 2.0 / NATO / Учения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Учения НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - отметил Хренин в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
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