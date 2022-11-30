https://ria.ru/20221130/zapad-1835396874.html
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:26
2022-11-30T19:26
2022-11-30T20:01
белоруссия
россия
виктор хренин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829601212_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_59aeb787c24acd683ec407fd39b042b3.jpg
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - отметил Хренин в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829601212_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_8358cfa6fbb9c6577b12e9d7731c402c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, виктор хренин
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин
19:26 30.11.2022 (обновлено: 20:01 30.11.2022)
Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии
МО Белоруссии: Запад напрямую рассматривает Москву и Минск в качестве противников