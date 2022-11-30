https://ria.ru/20221130/zapad-1835396874.html

Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии

Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии - РИА Новости, 30.11.2022

Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявило МО Белоруссии

Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:26

2022-11-30T19:26

2022-11-30T20:01

белоруссия

россия

виктор хренин

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Запад отрабатывает вопросы наступательно характера, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - отметил Хренин в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".

https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html

белоруссия

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белоруссия, россия, виктор хренин